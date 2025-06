‘Muita gente duvidava’, lembra Igor Jesus, após classificação do Botafogo

Em seus últimos momentos com a camisa do Botafogo, o atacante Igor Jesus comemorou a classificação às oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa. O camisa 99, grande nome do Alvinegro e um dos destaques da competição, relembrou as projeções iniciais e dúvidas que cercavam o elenco.

continua após a publicidade

O Alvinegro fechou a campanha com seis pontos após duas vitórias sobre Seattle Sounders e Paris Saint-Germain, e poderia perder por até dois gols de diferença. O Atlético de Madrid venceu apenas por 1 a 0 e ficou fora.

- Obviamente, todo mundo muito feliz pela classificação. Muita gente duvidava da nossa classificação e nós provamos que nosso elenco tem qualidade. Agora, nas oitavas de final, estamos felizes. É continuar trabalhando para podermos corrigir os erros deste jogo e não pecarmos no próximo - disse Igor, ao "SporTV".

continua após a publicidade

➡️ Artur celebra classificação do Botafogo no Mundial: ‘Missão foi concluída’

A iminente saída para o Nottingham Forest, da Inglaterra, não passou pela cabeça do jogador. Igor Jesus está focado em ajudar o Glorioso na campanha ao longo da competição nos Estados Unidos.

Igor Jesus em ação pelo Botafogo contra o Atlético de Madrid (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

- Depois do jogo contra o Paris Saint-Germain, a confiança, claro, elevou. Sabia que podíamos classificar e foi o que aconteceu. Em nenhum momento pensei em relação a isso (saída). Quero defender o Botafogo enquanto estiver aqui da melhor forma e brigar pela equipe, jogo a jogo e ajudando.

continua após a publicidade

Com os resultados da última rodada do Grupo B, o Botafogo encerrou na segunda colocação, com os mesmos seis pontos do PSG. O time francês venceu o Seattle pelo placar de 2 a 0 e ficou com a liderança da chave.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

O adversário do Alvinegro nas oitavas de final será o primeiro colocado do Grupo A. O jogo do primeiro mata-mata será no sábado (28), às 13h (de Brasília), na Filadélfia.