Fuga do trabalho e atestado: como torcedores do Botafogo fizeram para ver duelo com o Atlético

O horário do jogo decisivo entre Botafogo e Atlético de Madrid pelo Mundial de Clubes não ajudou os torcedores: 16h (de Brasília) de segunda-feira (23). Para acompanhar a partida reunidos no Fifa Fan Zone, em Copacabana, os seis mil alvinegros presentes fizeram o que era possível. Ao Lance!, um torcedor que não quis se identificar contou que escapou sigilosamente do trabalho:

- Eu mandei e-mail com a planilha do dia, com o que foi feito. Eu fiz a minha parte até 12h, saí para almoçar e fiquei preso no engarrafamento. Esses horários são complicados, mas a gente faz de tudo para poder assistir ao jogo. O ambiente aqui é legal, seguro. Eu vim na encolha, não posso nem tirar foto.

Outro alvinegro aproveitou que estava doente no final de semana e "prolongou" a gripe, pelo menos ao conversar com os chefes.

- Então, eu fiquei doente no final de semana e acordei bem hoje de manhã. Meu amigo me chamou para ver o jogo. Eu pensei se ia trabalhar ou não, mas falei: “Sabe de uma coisa? Estava doente, então estou doente ainda, vou ver o jogo (risos).” - relatou.

O alvinegro Rafael, por sua vez, não precisou de muito esforço para conseguir uma folga. O seu chefe conhece o fanatismo que tem pelo Botafogo há muito tempo.

- Estou de folga, mas, se não estivesse, era atestado com certeza. Meu chefe já sabe: não apareço em jogo do Botafogo - disse.

Outros torcedores do Botafogo, no entanto, se programaram cuidadosamente para não perder o duelo decisivo do Mundial de Clubes. É o caso de Roberto, que começou o trabalho remoto às 5h40, e não às 9h como faz normalmente, para finalizar o expediente antes das 14h. Outro alvinegro, também chamado Rafael, trocou o plantão de final de semana para conseguir folgar na segunda-feira. Um terceiro fanático pelo clube carioca, que não quis informar o nome, tirou férias para não perder nenhuma partida do Mundial de Clubes.

Já Alexandre e Pedro, motoristas de Uber, pararam de rodar o carro para assistir ao duelo contra o Atlético de Madrid. E eles não retornariam ao trabalho independentemente do resultado: o plano era beber para comemorar ou esquecer.

- Ele (Pedro) trabalhou até 12h, eu nem trabalhei hoje. Eu trabalhei bastante ontem para hoje acordar e vir direto para cá. Hoje é só Botafogo! - exclamou Alexandre.

O botafoguense ainda fez um apelo para que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, conceda pontos facultativos em jogos dos clubes cariocas na próxima edição do Mundial de Clubes.

- Tem que fazer essa petição para o Eduardo Paes, tem que dar uma moral para as torcidas do Rio. Jogo 16h na segunda-feira. Uma folguinha não mata ninguém, não vai paralisar o país - disse.

Torcedores do Botafogo assistem ao jogo contra o Atlético em Copacabana (Foto: <span style="color: initial;">Mario Marques/Effect Sport</span>)

Botafogo avança no Mundial de Clubes

Apesar da derrota por 1 a 0, o Botafogo se classificou para as oitavas de final do Mundial de Clubes. A equipe de Renato Paiva superou o Atlético de Madrid no saldo de gols, ficando atrás apenas do PSG no Grupo B. Por isso, apesar do resultado negativo desta segunda, os torcedores alvinegros puderam celebrar em Copacabana. Agora, aguardam a definição do próximo adversário, o líder do Grupo A (Palmeiras, Inter Miami, Porto ou Al Ahly).