Alex Telles desabafa após classificação do Botafogo: ‘Para quem ia conhecer o Mickey…’

PASADENA (EUA) - Em campanha histórica, o Botafogo deixou o gigante Atlético de Madrid para trás e avançou de fase no Mundial de Clubes da Fifa mesmo após a derrota por 1 a 0. Ao fim do duelo no Rose Bowl, nesta segunda-feira (23), o lateral-esquerdo Alex Telles fez forte desabafo.

- Para quem ia conhecer o Mickey, nada mal passar do grupo da morte. Esse elenco merecia por tudo que faz, por tudo que foi falado, baixamos a cabeça, trabalhamos. Agora é jogo a jogo, pé no chão, não ganhamos nada. É exaltar também essa torcida maravilhosa que compareceu, parece que a gente estava jogando no Nilton Santos - disse, à "CazéTV".

- Tanto Paris (PSG) quanto Atlético respeitaram mais a gente do que a própria imprensa e os próprios torcedores brasileiros. O que tínhamos que fazer era o nosso trabalho - completou o camisa 13.

Alex Telles ressaltou o nível de dificuldade do jogo contra a equipe espanhola. O time de Diego Simeone precisava vencer por mais de dois gols de diferença para eliminar o Glorioso, mas marcou apenas aos 42 da segunda etapa com Antoine Griezmann.

- Sabíamos que hoje era um jogo que seria muito mais difícil a nível de duelos, de confronto direto, porque eles precisavam da vitória e de fazer gols. Esse jogo era para sermos fiéis a nós mesmos, aquela vitória serviu de parâmetro para fazermos outro grande jogo.

Agora, o time de Renato Paiva aguarda pela definição de seu adversário, que será o segundo colocado do Grupo A. O duelo de oitavas de final será no sábado (28), na Filadélfia, às 13h (de Brasília).