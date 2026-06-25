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Mundial de Clubes deve ganhar novo formato com 48 times em 2029

A competição de clubes seguirá o sucesso do Mundial de seleções

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 15:49
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Técnico do Chelsea, Maresca ergue troféu de campeão do Mundial de Clubes
Técnico do Chelsea, Enzo Maresca ergue troféu de campeão do Mundial de Clubes (Foto: Angela Weiss/AFP)

A Fifa e a Associação de Clubes Europeus (EFC) costuraram uma parceria que prevê a ampliação do Mundial de Clubes para 48 participantes a partir de 2029. A mudança segue o modelo adotado no Mundial de seleções e visa aumentar o teto de representantes por país. A estratégia comercial pretende elevar o valor de mercado do torneio, com impacto direto na venda de direitos de transmissão e contratos publicitários. As informações iniciais são do jornal "The Guardian".

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    • Na edição inaugural de 2025, disputada nos Estados Unidos com 32 equipes, o Chelsea faturou cerca de 84 milhões de libras (cerca de R$575,8 milhões) ao vencer o PSG na final. As cifras motivaram a pressão das potências europeias por vagas adicionais, já que critérios rígidos baseados no coeficiente da Uefa e o limite de dois clubes por nação deixaram gigantes como Liverpool, Barcelona e Napoli fora da primeira edição.

    Jogadores do Chelsea recebem o troféu do Mundial de Clubes (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Jogadores do Chelsea recebem o troféu do Mundial de Clubes (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Investimento bilionário e o retorno do Real Madrid

    A consolidação financeira do torneio ganhou força após um acordo global de transmissão de 1 bilhão de dólares com a plataforma de streaming DAZN, viabilizado por um aporte da "Surj Sports Investments", empresa que conta com o apoio do governo da Arábia Saudita.

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    No campo político, a EFC — presidida por Nasser al-Khelaifi, mandatário do PSG — unificou os principais blocos do continente após a readmissão do Real Madrid. O clube espanhol cumpriu cinco anos de suspensão devido ao projeto da Superliga Europeia, mas retornou à associação após oficializar a saída do bloco dissidente. A Fifa utiliza como referência o sucesso comercial da EFC junto à Uefa, que gerou um crescimento de 25% nas receitas de mídia para o ciclo de torneios continentais a partir de 2027.

    Impasse nos bastidores: pagamentos de solidariedade atrasados

    Apesar dos planos de expansão, a entidade máxima do futebol e as confederações enfrentam entraves operacionais:

    1. Premiação principal: O montante de 740 milhões de libras (aproximadamente R$ 5,1 bilhões) destinado aos participantes de 2025 já foi quitado.
    2. Fundo de solidariedade: O repasse de 185 milhões de libras (cerca de R$ 1,26 bilhão) para clubes que não jogaram o torneio segue retido por falta de consenso entre as seis confederações sobre a divisão.
    3. Impacto: A promessa inicial previa cerca de 50 mil libras (cerca de R$ 261 mil) para cada equipe de primeira divisão do mundo, e o atraso de um ano gera queixas nos bastidores.

    A definição sobre o formato de 2029 depende diretamente da resolução desse impasse financeiro. Embora a federação internacional ainda não tenha definido o país-sede da próxima edição, o calendário de competições continentais já carimbou o passaporte de sete clubes.

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    Bruno Henrique Flamengo Pacho PSG mundial
    Flamengo e PSG no Intercontinental (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

    Esquipes já classificadas para a Copa do Mundo de Clubes

    ClubeContinenteCritério de classificação

    Al-Ahli (SAU)

    Ásia

    Bicampeão da AFC Champions League (24/25 e 25/26)

    Cruz Azul (MEX)

    América do Norte

    Campeão da Concacaf Champions Cup 2025

    Flamengo (BRA)

    América do Sul

    Campeão da Copa Libertadores 2025

    Mamelodi Sundowns (AFS)

    África

    Campeão da CAF Champions League 2025/26

    Paris Saint-Germain (FRA)

    Europa

    Campeão da Uefa Champions League 2024/25

    Pyramids (EGI)

    África

    Campeão da CAF Champions League 2024/25

    Toluca (MEX)

    América do Norte

    Campeão da Concacaf Champions Cup 2026

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