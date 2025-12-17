Veja os gols de PSG x Flamengo
Após ter um gol anulado pelo VAR, o PSG balançou as redes do Flamengo, desta vez, de forma válida. Désiré Doué bateu cruzado da lateral para o meio da área, Agustín Rossi espalmou para frente e Kvaratskhelia finaliza de carrinho sem goleiro. VEJA O GOL
PSG 1 x 0 Flamengo
O gol anulado do PSG
O PSG chegou a abrir o placar contra o Flamengo, mas o gol foi anulado pela arbitragem após o VAR alertar que a bola tinha saído pela linha de fundo na origem da jogada.
Aos 11 minutos, Agustín Rossi evitou a saída da bola, João Neves escorou de cabeça da entrada da área e Fabián Ruiz finalizou para o fundo do gol, sem goleiro, mas o lance foi invalidado, mantendo o placar em 0 a 0.
Escalação do Fla
Na defesa, Léo Ortiz volta à equipe no lugar de Danilo, autor do segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids. No ataque, o técnico rubro-negro decidiu deixar Samuel Lino e Everton Cebolinha no banco de reservas, com Carrascal, Gonzalo Plata e Bruno Henrique entre os titulares; Pedro também será opção.
Desta forma, o Flamengo encara o PSG com a seguinte escalação: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Bruno Henrique.
