PSG iguala recorde de Barcelona e Bayern após título sobre o Flamengo

O PSG conquistou o Mundial de Clubes nesta quarta-feira (17) e alcançou seis títulos na temporada de 2025, igualando um feito obtido anteriormente apenas por Barcelona, em 2009, e Bayern de Munique, em 2020. A vitória nos pênaltis sobre o Flamengo encerrou o calendário do clube francês no ano e consolidou a campanha com seis troféus oficiais.

Assim como Barcelona e Bayern, o PSG conquistou liga nacional, Copa e Supercopa nacionais, Champions League, Supercopa da Uefa e Mundial de Clubes da Fifa. Os Parisienses ficaram próximos de conquistar sete títulos no ano, mas a derrota por 3 a 0 para o Chelsea, na final da Copa do Mundo de Clubes, impediu o recorde isolado.

Ainda assim, o time dirigido por Luis Enrique encerrou o ano com as mesmas conquistas acumuladas por Barcelona e Bayern em suas temporadas mais vitoriosas. Após a decisão da Copa Intercontinental, o técnico espanhol projetou a continuidade do trabalho para a próxima temporada, destacando os objetivos do clube.

— Nosso objetivo é o mesmo para o próximo ano, continuar a ganhar e apresentar um bom futebol — afirmou Luis Enrique, técnico do Paris Saint-Germain.

Ordem dos títulos do PSG

A ordem dos títulos do Paris foi diferente devido à mudança no calendário da Supercopa da França, transferida de agosto para o início do ano seguinte. O clube francês abriu a temporada de 2025 no dia 5 de janeiro, ao vencer o Monaco por 1 a 0, com gol de Ousmane Dembélé nos acréscimos, e levantar a Supercopa referente ao ano anterior.

Jogadores do PSG comemoram vitória sobre o Flamengo no Mundial (Foto: Karim Jaafar/AFP)

O primeiro semestre foi encerrado com mais três títulos. O PSG conquistou o Campeonato Francês com 19 pontos de vantagem sobre o vice-líder Olympique de Marselha, venceu a Copa da França ao bater o Reims por 3 a 0 na final disputada em 24 de maio, e levantou a Champions League ao derrotar a Inter de Milão por 5 a 0, na decisão realizada no dia 31 de maio.

No segundo semestre, os dois títulos da Supercopa da Uefa e da Copa Intercontinental vieram em disputas por pênaltis. Após o vice-campeonato no Super Mundial, o PSG iniciou a temporada 2025/26 com a conquista da Supercopa disputada entre os campeões da Champions League e da Liga Europa. Depois do empate por 2 a 2 com o Tottenham, a equipe francesa venceu a decisão por 4 a 3 nas penalidades.

