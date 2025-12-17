PSG x Flamengo: acompanhe ao vivo detalhes da final do Mundial
Acompanhe com o Lance! tudo sobre o pré-jogo da decisão da Copa Intercontinental
PSG e Flamengo decidem nesta quarta-feira (17) o título mundial no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, na final da Copa Intercontinental 2025. A bola rola às 14h (de Brasília), e o Lance! traz todos os detalhes do que acontece antes da decisão.
Redação do Lance! compara escalações de Flamengo e PSG
O ‘Cara a Cara’ de PSG e Flamengo, finalistas do Mundial
PSG x Flamengo: o que acontece se houver empate na final do Mundial?
Acompanhe o pré-jogo ao vivo
13h30 - Nação presente!
A torcida do Flamengo está presente no estádio Ahmad bin Ali para a decisão da Copa Intercontinental! 43 mil ingressos foram vendidos para a final, segundo a última parcial divulgada — a arena tem capacidade para 45 mil, e a expectativa é de casa cheia!
13h15 - Vai ter bicho extra!
Além da premiação concedida pela Fifa, a Conmebol anunciou nesta tarde que irá premiar o Flamengo com 5 milhões de dólares (R$ 27,6 milhões, na cotação atual) em caso de título mundial. Somado ao possível prêmio da competição, o Rubro-Negro pode embolsar 10 milhões de dólares (R$ 55 milhões).
13h00 - Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista comenta a posição do clube no cenário mundial, e provoca rivais.
— Tenho a sensação de dever cumprido, de um ano sensacional que nós cumprimos. Me sinto como presidente e torcedor do Flamengo, e também pelo futebol brasileiro. Acredito que a presença do Flamengo nesse contexto mundial, superando barreiras geográficas. O Flamengo poder estar hoje aqui, num cenário maravilhoso desse, disputando com o Paris Saint-Germain, que é um clube de primeiríssima linha, com um título dessa natureza, eu acredito que seja de orgulho.
— A nossa audiência será maior, pelos que torcem pela gente e os que torcem contra (risos). A gente agradece a audiência de todos vocês. A gente ganha um troco com isso. Então, obrigado a todos vocês aí que estão assistindo ao Flamengo.
12h50 - Elenco do Flamengo chega no Estádio Ahmad bin Ali. Confira:
12h30 - Escalações definidas!
Flamengo vai a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Bruno Henrique.
O PSG encara o time brasileiro com: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz; Lee, Kvaratskhelia e Doué.
12h15 - Retrospecto entre PSG e Flamengo
O retrospecto do confronto entre rubro-negros e parisienses tem uma vitória para cada equipe e um empate. Em 1975, os brasileiros levaram a melhor; em 1979, foi a vez do Paris vencer; em 1991, empate no tempo normal e vitória do Fla nos pênaltis.
12h - Campanha do Flamengo na Copa intercontinental
O Mais Querido já conquistou dois títulos antes de encarar o Paris pelo Mundial. O Flamengo derrotou o Cruz Azul, do México, e levantou o troféu do Derby das Américas. Depois, bateu o Pyramids, do Egito, e levou a Copa Challenger. O PSG faz a única partida na competição nesta final.
