PSG x Flamengo: acompanhe ao vivo detalhes da final do Mundial

PSG e Flamengo decidem nesta quarta-feira (17) o título mundial no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, na final da Copa Intercontinental 2025. A bola rola às 14h (de Brasília), e o Lance! traz todos os detalhes do que acontece antes da decisão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Acompanhe o pré-jogo ao vivo

13h30 - Nação presente!

A torcida do Flamengo está presente no estádio Ahmad bin Ali para a decisão da Copa Intercontinental! 43 mil ingressos foram vendidos para a final, segundo a última parcial divulgada — a arena tem capacidade para 45 mil, e a expectativa é de casa cheia!

Torcida do Flamengo no estádio para final do Mundial contra o PSG (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

13h15 - Vai ter bicho extra!

Além da premiação concedida pela Fifa, a Conmebol anunciou nesta tarde que irá premiar o Flamengo com 5 milhões de dólares (R$ 27,6 milhões, na cotação atual) em caso de título mundial. Somado ao possível prêmio da competição, o Rubro-Negro pode embolsar 10 milhões de dólares (R$ 55 milhões).

continua após a publicidade

13h00 - Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista comenta a posição do clube no cenário mundial, e provoca rivais.

— Tenho a sensação de dever cumprido, de um ano sensacional que nós cumprimos. Me sinto como presidente e torcedor do Flamengo, e também pelo futebol brasileiro. Acredito que a presença do Flamengo nesse contexto mundial, superando barreiras geográficas. O Flamengo poder estar hoje aqui, num cenário maravilhoso desse, disputando com o Paris Saint-Germain, que é um clube de primeiríssima linha, com um título dessa natureza, eu acredito que seja de orgulho.

— A nossa audiência será maior, pelos que torcem pela gente e os que torcem contra (risos). A gente agradece a audiência de todos vocês. A gente ganha um troco com isso. Então, obrigado a todos vocês aí que estão assistindo ao Flamengo.

continua após a publicidade

12h50 - Elenco do Flamengo chega no Estádio Ahmad bin Ali. Confira:

12h30 - Escalações definidas!

Flamengo vai a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Bruno Henrique.

O PSG encara o time brasileiro com: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz; Lee, Kvaratskhelia e Doué.

12h15 - Retrospecto entre PSG e Flamengo

O retrospecto do confronto entre rubro-negros e parisienses tem uma vitória para cada equipe e um empate. Em 1975, os brasileiros levaram a melhor; em 1979, foi a vez do Paris vencer; em 1991, empate no tempo normal e vitória do Fla nos pênaltis.

12h - Campanha do Flamengo na Copa intercontinental

O Mais Querido já conquistou dois títulos antes de encarar o Paris pelo Mundial. O Flamengo derrotou o Cruz Azul, do México, e levantou o troféu do Derby das Américas. Depois, bateu o Pyramids, do Egito, e levou a Copa Challenger. O PSG faz a única partida na competição nesta final.