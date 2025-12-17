Sem melhor do mundo, PSG divulga escalação para enfrentar o Flamengo no Mundial

O PSG divulgou a escalação que vai a campo na final do Mundial de Clubes contra o Flamengo, nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília). A partida será realizada no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar. O técnico Luis Enrique optou por não iniciar o jogo com o atacante Ousmane Dembélé, eleito pela Fifa e France Football como o melhor jogador do mundo.

Marquinhos, que era dúvida para o duelo, foi escalado. O zagueiro brasileiro teve uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e desfalcou o time parisiense nos últimos jogos, mas viajou ao Catar e ficou à disposição.

Dembélé, por sua vez, retornou aos treinos individuais na última semana, mas ficou fora do jogo contra o Metz, no sábado (13), devido a uma virose. O Bola de Ouro e recém-eleito pelo prêmio Fifa The Best começa no banco.

O principal desfalque do PSG foi o lateral Achraf Hakimi. O marroquino está na fase final de recuperação de uma grave lesão no tornozelo esquerdo, e deseja acelerar o tratamento para estar à disposição de Marrocos para a estreia na Copa Africana de Nações, em 21 de dezembro. O jovem meio-campista Warren Zaire-Emery será improvisado no setor, assim como nos últimos jogos.

PSG divulga escalação para enfrentar o Flamengo no Mundial (Foto: Divulgação/Paris Saint-Germain)

Com isso, a escalação do PSG que enfrenta o Flamengo tem: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Lee Kang-in, Kvaratskhelia e Desiré Doué.

Escalação do Flamengo

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a final da Copa Intercontinental contra o PSG. Para o jogo no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, às 14h (de Brasília), o treinador fez mudanças em relação ao time que enfrentou o Pyramids e tem 11 inicial inédito nesta Copa Intercontinental.

O Rubro-Negro encara o time francês com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Bruno Henrique.

Para chegar na decisão, o Flamengo venceu o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito, nas quartas e semis, respectivamente. O PSG, por sua vez, assegurou a vaga para a grande decisão com o título da Champions League.

