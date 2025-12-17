Quem é Safonov, herói do PSG contra o Flamengo no Mundial?

O PSG venceu o Flamengo por 2 a 1 nos pênaltis na tarde desta quarta-feira (17) e conquistou a taça do Mundial de Clubes. No Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, o destaque ficou para o goleiro Matvey Safonov, que foi decisivo ao defender as cobranças de Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo. Após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, o russo foi o principal personagem que levou a equipe francesa ao seu primeiro título intercontinental.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Safonov foi uma das novidades entre os titulares do PSG para enfrentar o Flamengo na decisão da Copa Intercontinental, já que o goleiro russo de 26 anos é o reserva imediato de Lucas Chevalier. O herói das penalidades integrou o elenco do Paris Saint-Germain em junho de 2024, enquanto o francês foi oficializado apenas em agosto daquele ano.

continua após a publicidade

Quem é Safonov, goleiro do PSG?

Revelado pelo Krasnodar em 2017, Matvey Safonov ganhou projeção no futebol europeu após boas atuações na Rússia e foi eleito o melhor goleiro da liga do país na temporada 2023/24, desempenho que motivou sua contratação pelo PSG para a temporada 2024/25.

Matvey Safonov em ação durante empate do PSG contra o Athletic Bilbao pela Champions League (Foto: Cesar MANSO / AFP)

Mesmo considerado reserva, Safonov passou a receber oportunidades recentes. Ele assumiu a titularidade após Chevalier sofrer uma lesão no tornozelo e foi escalado nas partidas contra Rennes, Athletic Bilbao e Metz, esta última com o francês já à disposição no banco. Nos três jogos, sofreu dois gols diante do Metz e não foi vazado contra Athletic Bilbao e Rennes.

continua após a publicidade

Inclusive, em dezembro do ano passado, Safonov foi herói da classificação do PSG na Copa da França justamente defendendo pênaltis. O arqueiro defendeu duas penalidades e ajudou o time francês na conquista do torneio. Ele foi contratado por 20 milhões de euros (R$ 115 milhões, na cotação da época) para disputar posição com Donnarumma, que, posteriormente, transferiu-se ao Manchester City.

Safonov também fez parte do elenco campeão da Champions League e seguiu como segunda opção no elenco mesmo após a saída de Gianluigi Donnarumma. Pela seleção da Rússia, o goleiro foi convocado pela primeira vez em junho de 2020 e integrou o grupo que disputou a Eurocopa de 2021.

Relação de Safonov e pênaltis

O destaque de Safonov nas cobranças de pênaltis, no entanto, não é surpresa para quem acompanha a trajetória do goleiro russo. Em sua carreira, ao todo, ele já defendeu 15 penalidades - considerando disputas de pênaltis e tempo normal e incluindo as desta quarta-feira, na final da Copa Intercontinental.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial