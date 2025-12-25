No Brasil, futebol domina top 10 dos itens mais buscados no Google em 2025
Em clima de retrospectiva, 2025 também pode ser contado a partir do que o brasileiro mais procurou no Google. Em um ano marcado por grandes competições, o futebol ocupou lugar central no interesse do público. Entre os termos mais buscados no Brasil, temas ligados ao futebol dominaram as pesquisas em território nacional.
No topo da lista dos mais buscados no Google está o Mundial de Clubes, impulsionado pela primeira edição do novo formato da competição, que ganhou status de "Copa do Mundo de clubes". A presença de times brasileiros aliado a expectativa por confrontos contra gigantes europeus explicam a explosão de buscas.
Outro reflexo claro do Mundial de Clubes foi o interesse pelos clubes europeus que enfrentaram adversários brasileiros. PSG, Chelsea e Bayern figuram entre os termos mais pesquisados.
Top 10 mais buscados no Google Brasil em 2025
Retrospectiva 2025: relembre o Mundial de Clubes
Reformulado pela Fifa, o Mundial de Clubes ganhou um novo status e passou a ser protagonista no calendário do futebol mundial. O torneio agradou especialmente ao público brasileiro em virtude das boas campanhas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.
Realizado nos Estados Unidos, o torneio terminou com título do Chelsea, que venceu o PSG por 3 a 0 na grande final, disputada no MetLife Stadium.
A campanha do Fluminense:
A caminhada do Flu no Mundial de Clubes parou na semifinal, justamente contra os campeões. O maior destaque da equipe ficou por conta do zagueiro Thiago Silva e o atacante Jhon Arias. Por suas atuações, ambos ganharam espaço na seleção dos melhores jogadores divulgada pela competição.
As campanhas de Botafogo e Palmeiras:
No único confronto entre equipes do mesmo país no Mundial de Clubes, Palmeiras e Botafogo fizeram um duelo tão equilibrado que precisou ser decidido na prorrogação. Paulinho saiu do banco, marcou na etapa inicial do tempo extra e classificou o Verdão para as quartas de final do torneio. Contra o Chelsea, o Verdão perdeu a partida por 2 a 1 e deu adeus ao torneio.
A campanha do Flamengo:
O Flamengo teve sua participação interrompida ainda nas oitavas de final, quando perdeu para o Bayern de Munique. O maior destaque da campanha rubro-negra foi a maiúscula vitória sobre o Chelsea por 3 a 1, na fase de grupos.
A seleção do campeonato:
GOL: Yassine Bono (Al-Hilal)
LD: Achraf Hakimi (PSG)
ZAG: Marquinhos (PSG)
ZAG: Thiago Silva (Fluminense)
LE: Marc Cucurella (Chelsea)
VOL: Vitinha (PSG)
VOL: Enzo Fernández (Chelsea)
MEI: Pedro Neto (Chelsea)
MEI: Cole Palmer (Chelsea) - eleito o craque do torneio, com dois gols e uma assistência na final.
ATA: Jhon Arias (Fluminense)
ATA: Gonzalo García (Real Madrid)
