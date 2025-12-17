Nesta quarta-feira (17), o Flamengo foi derrotado pelo PSG nos pênaltis, na final do Intercontinental, e perdeu a chance de conquistar o bicampeonato mundial. Após empate no tempo normal e na prorrogação, a equipe francesa levou a melhor nas penalidades. Minutos depois do apito final, o Botafogo usou as redes sociais para ironizar o resultado.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em publicação no X (antigo Twitter), o Botafogo aproveitou a repercussão da decisão para relembrar a vitória alvinegra sobre o PSG no Super Mundial de Clubes. Logo após o fim da final entre Flamengo e PSG, o clube publicou um vídeo do gol marcado por Igor Jesus no confronto contra os franceses, ocorrido no início de 2025. A postagem foi interpretada como uma provocação direta ao rival carioca, que não conseguiu superar o campeão europeu e acabou derrotado nas penalidades.

continua após a publicidade

– Dia de relembrar mais um gol histórico de 2025! Durante a Copa do Mundo de Clubes, o Glorioso bateu o atual campeão da Champions League com esse golaço de Igor Jesus – escreveu o Botafogo.

Flamengo luta, mas perde para o PSG nos pênaltis

No Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar, Flamengo e PSG empataram por 1 a 1 no tempo regulamentar. A igualdade se manteve durante a prorrogação, levando a decisão para as penalidades máximas. Nas cobranças, o time rubro-negro desperdiçou quatro tentativas, com Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo tendo seus chutes defendidos pelo goleiro Safonov. De La Cruz acertou o único para a equipe carioca. O PSG converteu duas cobranças, com Vitinha e Nuno mendes, e assim, venceu a disputa por 2 a 1, garantindo o título do Intercontinental.

continua após a publicidade

Zaïre-Emery disputa bola com Cebolinha em PSG x Flamengo, no Mundial (Foto: Karim Jaafar/AFP)

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.