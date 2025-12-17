Jornalistas comentam 'falhas' de Rossi em PSG x Flamengo: 'Já tinha'

O PSG chegou a abrir o placar contra o Flamengo, mas o gol foi posteriormente anulado pela arbitragem. Contudo, diversos jornalistas e internautas associaram o gol a uma lambança do goleiro Rossi. Na reta final do primeiro tempo o PSG voltou a marcar, gol que desta vez foi validado. Mais uma vez Rossi foi apontado como responsável pelo tento adversário.

Confira abaixo a opinião de alguns jornalistas e Veja os gols de PSG x Flamengo;

Na segunda fase da Copa Intercontinental, o Flamengo venceu o Cruz Azul, do México, por 2x1 no Dérbi das Américas. Na semifinal, venceu o Pyramids, do Egito, por 2x0 na Copa Challenger.

O Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, faz a primeira partida na competição, já que o formato prevê a participação do time europeu apenas na final.

Na final do Mundial de 2019, o Flamengo perdeu para o Liverpool por 1x0 e foi vice-campeão. Em 2022, ficou na terceira posição, com uma vitória contra o Al Ahly, do Egito, por 4x2.

Arbitragem: Árbitro: Ismail Elfath (EUA) e Árbitro de Vídeo (VAR): Allen Chapman (EUA).