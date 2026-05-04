Dirigente do Conegliano critica Mundial de Clubes no Brasil: 'Um fardo'

Neste domingo (3), Pietro Maschio, copresidente do Conegliano, fez duras declarações sobre o Mundial de Clube de vôlei e criticou a edição de São Paulo em 2025. A fala foi realizada após o time italiano, de Gabi Guimarães, perder para o Vakifbank na semifinal da Champions e não se classificar para a competição internacional do ano que vem.

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O dirigente minimizou o Mundial e celebrou estar fora. Além disso, reclamou da edição realizada no Brasil no ano passado. O campeonato feminino aconteceu entre os dias 9 e 14 de dezembro no Ginásio do Pacaembu, em São Paulo. Segundo ele, o torneio é um "fardo", e o Conegliano, vice-campeão, voltou para a casa com problemas na equipe.

— Ainda bem que não estamos participando. É um fardo. Os brasileiros fizeram o que puderam, não quero culpá-los por terem que organizar em um prazo tão curto. No entanto, voltamos para casa cheios de pulgas. E há até relatos médicos. Jogamos em uma quadra vergonhosa. Quem está no topo não pode organizar algo assim.

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Conegliano durante partida no Mundial de Clubes de vôlei feminino (Foto: Deco Pires)

A fala teve uma grande repercussão na web, incluindo milhares de comentários de brasileiros em repúdio. Após isso, o Congeliano restringiu as publicações nas redes sociais e publicou, em português, uma nota oficial de desculpas. De acordo com o clube, a fala de Pietro diz respeito ao nível técnico e ao apelo midiático do Mundial.

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Leia a nota publicada pelo Conegliano

"Em relação às declarações divulgadas na data de hoje, o clube e o copresidente Pietro Maschio desejam pedir desculpas e esclarecer o sentido das palavras repercutidas pela mídia.

Reiteramos o agradecimento feito na entrevista em questão ao Brasil pela calorosa recepção e aos organizadores por terem conseguido, em tão pouco tempo e com tão pouco aviso prévio, montar uma competição de nível internacional, fazendo o melhor possível dentro daquele contexto e daqueles prazos reduzidos.

O desabafo era direcionado ao fato de que, nos últimos anos, o valor do torneio em questão caiu drasticamente do ponto de vista técnico e do apelo midiático.

Pedimos desculpas pelo mal-entendido a todos os torcedores e apaixonados brasileiros, a quem somos e seremos sempre gratos pelo apoio e pelo carinho constante que nos demonstraram no Brasil e demonstram todos os dias na web."