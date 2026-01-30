Adversários do Flamengo no Mundial de 2029: veja lista de classificação pela Champions
Arsenal, Barcelona e Liverpool são potenciais novatos; Inter e Bayern próximos do retorno
- Matéria
- Mais Notícias
O Flamengo figura, até o momento, como o único representante sul-americano na Copa do Mundo de Clubes de 2029, em razão do título da Libertadores de 2025. Na Europa, a disputa por vagas promete ser acirrada, especialmente entre gigantes que não participaram da edição inaugural do torneio, realizada no meio do ano passado e conquistada pelo Chelsea, mas que surgem como fortes candidatos a integrar a próxima competição.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Web reage à contratação de Kendry Páez no River Plate: ‘Não me conformo’
Futebol Internacional30/01/2026
- Futebol Internacional
Bayern de Munique confirma saída de Leon Goretzka; Atlético de Madrid surge como destino
Futebol Internacional30/01/2026
- Futebol Internacional
Europa League: veja resumo da última rodada e como fica a situação no mata-mata
Futebol Internacional29/01/2026
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
A classificação é definida por um ranking de pontuação baseado no desempenho na Champions League, que considera os resultados dos jogos e as fases alcançadas, com três pontos atribuídos a cada avanço. Além disso, os quatro campeões da competição entre 2025 e 2028 garantem vaga automática, o que assegura a presença do PSG como representante europeu por ter conquistado a edição de 2024/25.
Arsenal, Barcelona e Liverpool despontam como potenciais estreantes na próxima edição, enquanto Inter de Milão e Bayern de Munique aparecem próximos de retornar ao torneio. Abaixo, confira o ranking europeu para a Copa de 2029:
|Posição
|Clube
|2024/25
|2025/26
|Pontos totais
1º
Arsenal
41
30
71
2º
Inter de Milão
48
18
66
3º
Barcelona
41
22
63
4º
PSG 🏆
43
17
60
5º
Bayern de Munique
31
27
58
6º
Liverpool
30
24
54
7º
Borussia Dortmund
31
14
45
8º
Real Madrid
27
18
45
9º
Atlético de Madrid
27
16
43
10º
Bayer Leverkusen
22
15
37
11º
Manchester City
22
14
36
12º
Sporting
14
22
36
Cenário para 2029 🌎
O Velho Continente conta com 12 vagas na competição, com limite de dois clubes por país, exceto nos casos em que uma federação registra mais de um campeão continental no período considerado. O Brasil, por exemplo, teve quatro representantes: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo.
Para os clubes da América do Sul, aplica-se um critério semelhante. O continente dispõe de seis vagas para o Mundial, destinadas aos quatro campeões mais recentes da Libertadores e a outros dois clubes definidos por meio da tabela da Conmebol. Na primeira edição da competição, em decorrência do número elevado de representantes brasileiros, River Plate e Boca Juniors foram os times selecionados para o torneio via ranking.
Campeões continentais em 2025, Flamengo; Al-Ahli (Arábia Saudita); Cruz Azul (México); PSG (França); e Pyramids (Egito), já garantiram vaga na segunda edição do torneio. Além da Europa e da América do Sul, a Copa contará com representantes das Américas do Norte e Central, com quatro vagas; da África, quatro; da Ásia, quatro; da Oceania, uma; além de uma vaga destinada ao país-sede.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias