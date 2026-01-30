menu hamburguer
Adversários do Flamengo no Mundial de 2029: veja lista de classificação pela Champions

Arsenal, Barcelona e Liverpool são potenciais novatos; Inter e Bayern próximos do retorno

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/01/2026
16:55
Gabriel Jesus comemora gol do Arsenal sobre a Inter de Milão, pela Champions League
imagem cameraGabriel Jesus (#9) celebra gol do Arsenal na partida contra a Inter de Milão, válida pela Champions League 2025/26 (Foto: Stefano Rellandini/AFP)
O Flamengo figura, até o momento, como o único representante sul-americano na Copa do Mundo de Clubes de 2029, em razão do título da Libertadores de 2025. Na Europa, a disputa por vagas promete ser acirrada, especialmente entre gigantes que não participaram da edição inaugural do torneio, realizada no meio do ano passado e conquistada pelo Chelsea, mas que surgem como fortes candidatos a integrar a próxima competição.

A classificação é definida por um ranking de pontuação baseado no desempenho na Champions League, que considera os resultados dos jogos e as fases alcançadas, com três pontos atribuídos a cada avanço. Além disso, os quatro campeões da competição entre 2025 e 2028 garantem vaga automática, o que assegura a presença do PSG como representante europeu por ter conquistado a edição de 2024/25.

Arsenal, Barcelona e Liverpool despontam como potenciais estreantes na próxima edição, enquanto Inter de Milão e Bayern de Munique aparecem próximos de retornar ao torneio. Abaixo, confira o ranking europeu para a Copa de 2029:

PosiçãoClube2024/252025/26Pontos totais

Arsenal

41

30

71

Inter de Milão

48

18

66

Barcelona

41

22

63

PSG 🏆

43

17

60

Bayern de Munique

31

27

58

Liverpool

30

24

54

Borussia Dortmund

31

14

45

Real Madrid

27

18

45

Atlético de Madrid

27

16

43

10º

Bayer Leverkusen

22

15

37

11º

Manchester City

22

14

36

12º

Sporting

14

22

36

Cenário para 2029 🌎

O Velho Continente conta com 12 vagas na competição, com limite de dois clubes por país, exceto nos casos em que uma federação registra mais de um campeão continental no período considerado. O Brasil, por exemplo, teve quatro representantes: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo.

Flamengo: Fluminense comemora a classificação para as semifinais do Mundial de Clubes de 2025 diante do Al-Hilal, da Arábia Saudita (Foto: Chandan Khanna/AFP)
Fluminense comemora a classificação para as semifinais do Mundial de Clubes de 2025 diante do Al-Hilal, da Arábia Saudita (Foto: Chandan Khanna/AFP)

Para os clubes da América do Sul, aplica-se um critério semelhante. O continente dispõe de seis vagas para o Mundial, destinadas aos quatro campeões mais recentes da Libertadores e a outros dois clubes definidos por meio da tabela da Conmebol. Na primeira edição da competição, em decorrência do número elevado de representantes brasileiros, River Plate e Boca Juniors foram os times selecionados para o torneio via ranking.

Campeões continentais em 2025, Flamengo; Al-Ahli (Arábia Saudita); Cruz Azul (México); PSG (França); e Pyramids (Egito), já garantiram vaga na segunda edição do torneio. Além da Europa e da América do Sul, a Copa contará com representantes das Américas do Norte e Central, com quatro vagas; da África, quatro; da Ásia, quatro; da Oceania, uma; além de uma vaga destinada ao país-sede.

