O Flamengo figura, até o momento, como o único representante sul-americano na Copa do Mundo de Clubes de 2029, em razão do título da Libertadores de 2025. Na Europa, a disputa por vagas promete ser acirrada, especialmente entre gigantes que não participaram da edição inaugural do torneio, realizada no meio do ano passado e conquistada pelo Chelsea, mas que surgem como fortes candidatos a integrar a próxima competição.

A classificação é definida por um ranking de pontuação baseado no desempenho na Champions League, que considera os resultados dos jogos e as fases alcançadas, com três pontos atribuídos a cada avanço. Além disso, os quatro campeões da competição entre 2025 e 2028 garantem vaga automática, o que assegura a presença do PSG como representante europeu por ter conquistado a edição de 2024/25.

Arsenal, Barcelona e Liverpool despontam como potenciais estreantes na próxima edição, enquanto Inter de Milão e Bayern de Munique aparecem próximos de retornar ao torneio. Abaixo, confira o ranking europeu para a Copa de 2029:

Posição Clube 2024/25 2025/26 Pontos totais 1º Arsenal 41 30 71 2º Inter de Milão 48 18 66 3º Barcelona 41 22 63 4º PSG 🏆 43 17 60 5º Bayern de Munique 31 27 58 6º Liverpool 30 24 54 7º Borussia Dortmund 31 14 45 8º Real Madrid 27 18 45 9º Atlético de Madrid 27 16 43 10º Bayer Leverkusen 22 15 37 11º Manchester City 22 14 36 12º Sporting 14 22 36

Cenário para 2029 🌎

O Velho Continente conta com 12 vagas na competição, com limite de dois clubes por país, exceto nos casos em que uma federação registra mais de um campeão continental no período considerado. O Brasil, por exemplo, teve quatro representantes: Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo.

Para os clubes da América do Sul, aplica-se um critério semelhante. O continente dispõe de seis vagas para o Mundial, destinadas aos quatro campeões mais recentes da Libertadores e a outros dois clubes definidos por meio da tabela da Conmebol. Na primeira edição da competição, em decorrência do número elevado de representantes brasileiros, River Plate e Boca Juniors foram os times selecionados para o torneio via ranking.

Campeões continentais em 2025, Flamengo; Al-Ahli (Arábia Saudita); Cruz Azul (México); PSG (França); e Pyramids (Egito), já garantiram vaga na segunda edição do torneio. Além da Europa e da América do Sul, a Copa contará com representantes das Américas do Norte e Central, com quatro vagas; da África, quatro; da Ásia, quatro; da Oceania, uma; além de uma vaga destinada ao país-sede.

