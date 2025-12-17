Bruno Henrique avalia Flamengo contra PSG: 'De igual para igual'

Bruno Henrique avaliou que o Flamengo competiu "de igual para igual" com PSG nesta quarta-feira (17), na final da Copa Intercontinental, apesar da derrota nos pênaltis por 2 a 1 após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação. O atacante destacou o desgaste físico da equipe ao fim da temporada e agradeceu o apoio da torcida presente e à distância.

Após a decisão, o jogador contextualizou a diferença de momento entre as equipes. O camisa 27 lembrou que o adversário, ao contrário do Rubro-Negro, está no meio da temporada europeia, e acredita que o Flamengo conseguiu executar seu jogo e criar dificuldades ao Paris ao longo da partida.

— É difícil falar porque a equipe é muito qualificada, é uma equipe que vai brigar por títulos nessa temporada na Europa. Não vi muita dificuldade, mas sabemos que a equipe europeia que está na metade da temporada, e nós estamos terminando a temporada com 75 jogos. No Mundial passado eles sentiram isso, e agora a gente, com 75 jogos, sente um pouco. A gente tentou fazer o nosso jogo, conseguimos fazer, jogamos de igual para igual, criamos várias dificuldades para o PSG, e pênalti é loteria.

Bruno Henrique também destacou o balanço da temporada rubro-negra, com os títulos da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, e afirmou que o elenco deixa a competição com a avaliação positiva do trabalho realizado.

— Então, é enaltecer a temporada que fizemos, uma temporada muito prazerosa, uma temporada brilhante. Ganhamos a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Então, saímos daqui de cabeça erguida, e queria agradecer à torcida que veio aqui, nos apoiou, nos incentivou, e aquelas que não vieram também, pois tenho certeza que mandaram energia positiva.

Bruno Henrique em ação pelo Flamengo contra o PSG (Foto: Karim JAAFAR / AFP)

