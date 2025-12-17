menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Mundial: Filipe Luís define escalação do Flamengo para a final contra o PSG

Rubro-Negro busca a conquista do bicampeonato mundial

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/12/2025
12:33
Atualizado há 2 minutos
Filipe Luís Flamengo Palmeiras Libertadores
imagem cameraFilipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: Luis Acosta/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a final do Mundial contra o PSG. Para o jogo no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, às 14h (de Brasília), o treinador fez mudanças em relação ao time que enfrentou o Pyramids e tem 11 inicial inédito nesta Copa Intercontinental

continua após a publicidade

➡️ Entre a história e a eternidade: Flamengo vai em busca do tão sonhado bicampeonato mundial

Na defesa, Léo Ortiz volta à equipe no lugar de Danilo, autor do segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids. No ataque, o técnico rubro-negro decidiu deixar Samuel Lino e Everton Cebolinha no banco de reservas, com Carrascal, Gonzalo Plata e Bruno Henrique entre os titulares; Pedro também será opção.

Desta forma, o Flamengo encara o PSG com a seguinte escalação: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Bruno Henrique.

continua após a publicidade
Filipe Luís, do Flamengo, na Final da Libertadores (Foto: Luis ACOSTA / AFP)
Filipe Luís durante partida do Flamengo (Foto: Luis Acosta/AFP)

Para a decisão desta quarta, o único desfalque no Flamengo é Matheus Cunha. O goleiro retornou ao Brasil para acompanhar o nascimento do seu filho.

Escalação do PSG

O PSG encara o time brasileiro com: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz; Lee, Kvaratskhelia e Doué.

continua após a publicidade

Caminho do Flamengo até a final do Mundial contra o PSG

Para disputar a decisão do Mundial, o Flamengo, que entrou no torneio nas quartas de final, venceu o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito. Enquanto isso, o PSG garantiu a vaga direta para a final com a conquista da Champions League.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

 FICHA TÉCNICA

PSG X FLAMENGO
Mundial - Final
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, no Catar;
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, Ge TV e Fifa;
🟨 Árbitro: Ismail Elfath;
🚩 Assistentes: Parker Corey e Atkins Kyle;
🖥️ VAR: Chapman Allen.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias