O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a final do Mundial contra o PSG. Para o jogo no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, às 14h (de Brasília), o treinador fez mudanças em relação ao time que enfrentou o Pyramids e tem 11 inicial inédito nesta Copa Intercontinental

Na defesa, Léo Ortiz volta à equipe no lugar de Danilo, autor do segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids. No ataque, o técnico rubro-negro decidiu deixar Samuel Lino e Everton Cebolinha no banco de reservas, com Carrascal, Gonzalo Plata e Bruno Henrique entre os titulares; Pedro também será opção.

Desta forma, o Flamengo encara o PSG com a seguinte escalação: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Bruno Henrique.

Filipe Luís durante partida do Flamengo (Foto: Luis Acosta/AFP)

Para a decisão desta quarta, o único desfalque no Flamengo é Matheus Cunha. O goleiro retornou ao Brasil para acompanhar o nascimento do seu filho.

Escalação do PSG

O PSG encara o time brasileiro com: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz; Lee, Kvaratskhelia e Doué.

Caminho do Flamengo até a final do Mundial contra o PSG

Para disputar a decisão do Mundial, o Flamengo, que entrou no torneio nas quartas de final, venceu o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito. Enquanto isso, o PSG garantiu a vaga direta para a final com a conquista da Champions League.

✅ FICHA TÉCNICA

PSG X FLAMENGO

Mundial - Final

📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, no Catar;

📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, Ge TV e Fifa;

🟨 Árbitro: Ismail Elfath;

🚩 Assistentes: Parker Corey e Atkins Kyle;

🖥️ VAR: Chapman Allen.

