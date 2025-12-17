Mundial: Filipe Luís define escalação do Flamengo para a final contra o PSG
Rubro-Negro busca a conquista do bicampeonato mundial
O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a final do Mundial contra o PSG. Para o jogo no Estádio Ahmad bin Ali, no Catar, às 14h (de Brasília), o treinador fez mudanças em relação ao time que enfrentou o Pyramids e tem 11 inicial inédito nesta Copa Intercontinental
Na defesa, Léo Ortiz volta à equipe no lugar de Danilo, autor do segundo gol na vitória por 2 a 0 sobre o Pyramids. No ataque, o técnico rubro-negro decidiu deixar Samuel Lino e Everton Cebolinha no banco de reservas, com Carrascal, Gonzalo Plata e Bruno Henrique entre os titulares; Pedro também será opção.
Desta forma, o Flamengo encara o PSG com a seguinte escalação: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Bruno Henrique.
Para a decisão desta quarta, o único desfalque no Flamengo é Matheus Cunha. O goleiro retornou ao Brasil para acompanhar o nascimento do seu filho.
Escalação do PSG
O PSG encara o time brasileiro com: Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruíz; Lee, Kvaratskhelia e Doué.
Caminho do Flamengo até a final do Mundial contra o PSG
Para disputar a decisão do Mundial, o Flamengo, que entrou no torneio nas quartas de final, venceu o Cruz Azul, do México, e o Pyramids, do Egito. Enquanto isso, o PSG garantiu a vaga direta para a final com a conquista da Champions League.
✅ FICHA TÉCNICA
PSG X FLAMENGO
Mundial - Final
📆 Data e horário: quarta-feira, 17 de dezembro de 2025, às 14h (de Brasília);
📍 Local: Estádio Ahmad bin Ali, no Catar;
📺 Onde assistir: TV Globo, SporTV, CazéTV, Ge TV e Fifa;
🟨 Árbitro: Ismail Elfath;
🚩 Assistentes: Parker Corey e Atkins Kyle;
🖥️ VAR: Chapman Allen.
