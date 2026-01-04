O ano de 2025 marcou a estreia do novo formato do Mundial de Clubes da Fifa – considerado um sucesso pela organização. Assim como a Copa do Mundo de seleções, o torneio será realizado em um intervalo de quatro anos, e a próxima edição, em 2029, pode já ter seu país-sede definido.

Inaugurado nos Estados Unidos, o próximo local a receber o Mundial de Clubes deve ser o Marrocos, de acordo com o jornal Hespress. Seguindo a mesma lógica da primeira edição – quando os EUA receberam o Mundial de Clubes e receberão a Copa do Mundo, em 2026, ao lado de Canadá e México –, o Marrocos será sede da Copa do Mundo de 2030, junto de Espanha e Portugal. Desse modo, o evento se posicionaria como uma "plataforma de lançamento" para a maior competição de seleções do planeta.

Apesar do forte interesse de Brasil, Estados Unidos e Catar em sediar o torneio, o jornal marroquino afirma que o país africano tem "99% de chance" de ser o país-sede do Mundial de Clubes de 2029.

— Marrocos tornou-se o principal candidato para sediar o Mundial de Clubes de 2029, com base em fortes indicadores que circulam no futebol continental e internacional, confirmando sua significativa vantagem sobre as demais candidaturas, conforme relatado por fontes informadas ao Hespress. Uma fonte privada, que acompanha o funcionamento interno da Federação Real Marroquina de Futebol e os arquivos das federações africanas e internacionais, confirmou ao Hespress que as chances de Marrocos sediar a edição de 2029 são de cerca de 99%, observando que a decisão final ainda depende do anúncio oficial da Federação Internacional de Futebol (Fifa), embora a tendência geral nos círculos de tomada de decisão já esteja clara — diz a publicação.

O jornal também confirma que "a Fifa vê a organização do Mundial de Clubes de 2029 como uma fase avançada de testes para a infraestrutura e as capacidades organizacionais de Marrocos, seja em termos de estádios, instalações logísticas ou experiência acumulada na gestão de competições de dimensão global".

