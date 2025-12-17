Espanhóis reagem a pênalti de Jorginho, do Flamengo, contra o PSG: 'Frieza'

A final do Mundial vem concentrando atenções ao redor do mundo. O confronto entre os campeões da Champions League e da Libertadores ganhou repercussão internacional, e desta vez foi a imprensa espanhola quem destacou um dos lances decisivos da partida. O jornal Diario AS exaltou a cobrança de pênalti de Jorginho pelo Flamengo, classificando o volante como um "assassino" pela forma como converteu a penalidade.

O diário espanhol acompanha a decisão em tempo real e deu destaque ao lance em sua manchete principal. No título, o AS utilizou o termo "assassino" para definir Jorginho, em referência à frieza demonstrada na cobrança que deslocou o goleiro do PSG e garantiu o empate momentâneo do Rubro-Negro na partida.

Manchete do Tempo Real do duelo entre PSG e Flamengo (Foto: Reprodução/AS)

Tradução: Filipe Luís recorre ao seu "assassino".

No corpo da matéria, o jornal explica a escolha da palavra e ressalta a tranquilidade do meio-campista no momento da batida. Segundo o AS, Jorginho mostrou "frieza e classe" ao esperar o movimento do goleiro antes de finalizar, comportamento típico de jogadores experientes em decisões de alto nível.

– Jorginho demonstra frieza e classe, deixando Safonov imóvel. O italiano converte o pênalti e empata o jogo – escreveu o AS

PSG x Flamengo

Na segunda fase da Copa Intercontinental, o Flamengo venceu o Cruz Azul, do México, por 2x1 no Dérbi das Américas. Na semifinal, venceu o Pyramids, do Egito, por 2x0 na Copa Challenger.

O Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, faz a primeira partida na competição, já que o formato prevê a participação do time europeu apenas na final.

Na final do Mundial de 2019, o Flamengo perdeu para o Liverpool por 1x0 e foi vice-campeão. Em 2022, ficou na terceira posição, com uma vitória contra o Al Ahly, do Egito, por 4x2.

Arbitragem: Árbitro: Ismail Elfath (EUA) e Árbitro de Vídeo (VAR): Allen Chapman (EUA).

