Danilo vive momento iluminado no Flamengo: marcou o gol do título da Libertadores contra o Palmeiras e voltou a balanças as redes na semifinal da Copa Intercontinental diante do Piramyds. Entretanto, apesar da fase brilhante, o técnico Filipe Luís optou pela dupla de zaga formada pelos Léos, Ortiz e Pereira.

continua após a publicidade

A ausência de Danilo entre os titulares causou incômodo em alguns torcedores rubro-negros.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Danilo, sobre preparação para Flamengo x PSG

- Ali, assistindo aos vídeos do adversário, faço esse jogo mental de me ver nas situações, principalmente defensivas, para parar os atacantes potentes do PSG. E tenho vivido esse momento peculiar, a energia me levando a estar sempre perto do gol, fazendo gols, então busco essa visualização (também no ataque) — explicou.

Danilo também foi perguntado acerca do significado do eventual título do Flamengo, que seria o primeiro mundial de um brasileiro desde o Corinthians em 2012, para o resto do mundo. O zagueiro reconheceu que o elenco rubro-negro tem chance de marcar de vez o nome na história do clube, voltando a vencer o torneio mundial após 44 anos.

continua após a publicidade

Para isso, o Flamengo precisa vencer o PSG às 14h (de Brasília) desta quarta-feira (17) no Estádio Ahmed bin Ali.

— Isso nos faz brilhar os olhos, aumenta a motivação, a vontade de vencer, de entrar para a história do Flamengo. Mas é tentar ter a capacidade de tratar como mais um jogo para não mudar as dinâmicas, a forma de interpretar a partida. Mas, sim, o resultado pode mudar o nosso marco na história do Flamengo — afirmou.