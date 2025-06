Espérance e Chelsea se enfrentam nesta terça-feira (24), em jogo válido pela terceira e última rodada do grupo D do Mundial de Clubes da Fifa. A bola rola às 22h (de Brasília) no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), com transmissão de Disney+ e TV Globo. ➡️ Clique aqui para assistir no Disney+ via Cazé TV, sem custo adicional para os assinantes.

Como chegam os times?

Ficha do jogo
Data e Hora Terça-feira, 24 de junho de 2025, às 22h (de Brasília)
Local Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)
Árbitro Yael Falcón Pérez (ARG)
Assistentes Maximiliano del Yesso (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG)
Var Nicolas Gallo (COL)

O duelo definirá o segundo colocado da chave, já que ambos venceram o lanterna LAFC e perderam para o Flamengo, que tem a primeira posição garantida. Os Blues vêm justamente da derrota para o Rubro-Negro por 3 a 1 e terão como desfalque Nicolas Jackson, expulso diante do Fla. Por sua vez, a equipe da Tunísia bateu o Los Angeles por 1 a 0 na última rodada para garantiu três pontos; o empate, contudo, favorece os ingleses pelo critério de saldo de gols.

✅ FICHA TÉCNICA

Espérance x Chelsea

3ª RODADA - GRUPO D - MUNDIAL DE CLUBES

📆 Data e horário: terça-feira, 24 de junho de 2025, às 22h (de Brasília);

📍 Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA);

📺 Onde assistir: Sportv, CazéTV, Disney+ e DAZN;

🟨 Árbitro: Yael Falcón Pérez (ARG);

🚩 Auxiliares: Maximiliano del Yesso (ARG) e Facundo Rodríguez (ARG);

🖥️ VAR: Nicolas Gallo (COL).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ESPÉRANCE (Técnico: Maher Kanzari)

Ben Said; Ben Ali, Meriah, Tougai e Ben Hamida; Guenichi, Ogbelu, Mokwana, Konaté e Belaili; Rodrigo Rodrigues (Yan Sasse).

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Gusto, Chalobah, Badiashile e Cucurella; Enzo Fernández, Caicedo e Cole Palmer; Madueke, Delap e Pedro Neto.

