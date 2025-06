Jornalistas apontam jogador de clube brasileiro como craque do Mundial

Todos os clubes brasileiros lideram seus respectivos grupos no Mundial de Clubes da Fifa. Esse é o panorama até a abertura da terceira rodada. Além dos destaques coletivos, alguns jogadores têm brilhado individualmente, e isso foi debatido entre os jornalistas do Sportv.

No programa "Fechamento Sportv", Felipe Melo e Eric Farias debateram sobre o craque da competição até aqui. Puxados por André Rizek, que citou Arias e Igor Jesus, os dois entraram em um consenso e escolheram um jogador.

- O Arias para mim é o melhor jogador até agora da competição. Eu acho que dos quatro clubes brasileiros, ele é aquele que faz mais diferença no time. O conjunto do Flamengo é mais equilibrado, o Palmeiras também tem um conjunto mais equilibrado que ajuda o Estevão - opinou Eric Farias

- A melhor contratação do Fluminense foi a renovação do Arias, que realmente é um craque. Eu to de acordo contigo. Se ele não joga, o Fluminense sente muito. Foi assim quando se machucou, foi assim quando estava na Seleção Colombiana.

Arias cumpre responsabilidade de maestro e rege o Fluminense no Mundial

O Fluminense venceu o Ulsan HD pela segunda rodada do Mundial de Clubes e depende apenas das próprias forças para avançar às oitavas de final. Novamente, a equipe comandada por Renato Gaúcho contou com brilho do grande craque e ídolo: John Arias foi um dos destaques em campo.

Arias marcou um belo gol de falta ainda na primeira etapa, para abrir o placar, construiu a jogada e deu assistência para o último tento da partida, de Keno. O colombiano segue fazendo história e mostrando seu valor.

Na estreia, contra o Borussia Dortmund, o meia da seleção da Colômbia foi eleito o melhor em campo, apesar do empate sem gols. Com mais uma bela atuação, ele vai se afirmando como referência no Mundial de Clubes e maestro tricolor guiando pela classificação.

Jhon Arias em ação no duelo entre Fluminense e Ulsan HD (Foto: Al Bello/AFP)

Artilharia completa pelo Fluminense

Com o gol marcado diante da equipe sul-coreana, John Arias completou a lista pelo Fluminense. Ele, agora, balançou as redes em todas as competições que disputou com a camisa do clube das Laranjeiras.

Isso porque o Mundial de Clubes da Fifa, neste formato, está em sua primeira edição. Ele já havia marcado em jogos de Campeonato Carioca, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Mundial de 2023.

Na última rodada, no dia 25, o Flu enfrenta o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, enquanto o Borussia Dortmund pega o já eliminado Ulsan HD. Um empate garante a classificação da equipe carioca.