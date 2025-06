O Brasil é o grande destaque da fase de grupos do inédito formato do Mundial de Clubes da Fifa. A boa campanha dos clubes — seis vitórias, dois empates e classificações encaminhadas — reflete a valorização dos atletas locais aos olhos do futebol internacional. Assim, a força individual dos brasileiros ganhou mais um espaço na mídia internacional especializada nesta segunda-feira (23).

Um grupo de jornalistas do veículo "The Athletic", da Inglaterra, elegeu quais jogadores eles mais gostaram de assistir na primeira semana de torneio. Na seleta lista de seis atletas, dois nomes do futebol brasileiro: Igor Jesus, do Botafogo, e Jorginho, do Flamengo.

Igor Jesus: medo de quase nada 🔥

Para o jornalista, Jeff Rueter impressiona à primeira vista por conta da questão física — principal fator observado nas duas atuações do atacante no Mundial contra fortes defensores, além do ritmo constante na participação de jogadas.

— Embora Jesus tenha 1,78 m, sua forma de jogar o torna um fardo para qualquer defensor marcar. Em seus primeiros jogos contra o Seattle Sounders — cujo zagueiro, Jackson Ragen, tem 1,98 m — e o Paris Saint-Germain, Jesus obteve uma taxa de vitórias aéreas de 68,8% e 60% de sucesso em todos os duelos.

— Grande parte disso se deve à sua movimentação e à sua coragem para se lançar em um desafio. O primeiro fator, seu jogo de pés, também o torna difícil de conter. Contra o Seattle, Jesus costumava ficar perto de Ragen como o foco principal do zagueiro, e então se esgueirava no meio da multidão assim que a bola entrava na área. Isso o torna difícil de conter no momento, e essa fração de segundo é suficiente para os adversários lhe darem uma oportunidade de marcar um gol — completou Rueter.

Igor Jesus em ação pelo Botafogo no Mundial de Clubes (Foto: Pablo Porciuncula/AFP)

Jorginho: equilibrista sóbrio ⚖️

Velho conhecido do futebol europeu, Jorginho desembarcou nos Estados Unidos para vestir o Manto Sagrado pela primeira vez no maior centro das atenções possível. Nada que fosse intimidar a estreia do maestro no meio-campo rubro-negro. Para o especialista Jack Lang, o ítalo-brasileiro encaixou no esquema de Filipe Luís como o pilar de sustentação que faltava na constelação de craques do elenco.

— Parece uma decisão inspirada. O Flamengo tem jogadores talentosos em todo o campo, mas faltava alguém no meio-campo para unir tudo — um jogador que saiba quando um passe de cinco jardas é melhor do que uma bola cruzada, alguém para ditar o ritmo. O uruguaio Nico de la Cruz pode fazer esse trabalho, mas está afastado por lesão há meses.

— Erick Pulgar é um jogador decente, mas se sai melhor como um patrulheiro de pernas longas à frente da defesa. Jorginho joga um pouco mais adiante, conectando-se de forma inteligente com Giorgian de Arrascaeta e Gerson — finalizou Lang.

Além dos astros cariocas, outros quatro jogadores foram destacados no artigo: Kenan Yildiz, Juventus; Pedro Neto, do Chelsea; Gonzalo García, Real Madrid; Salem Al-Dawsari, Al-Hilal.

