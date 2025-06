ORLANDO (EUA) - O meio-campista Nico De La Cruz voltou a ser ausência no treino do Flamengo. Na atividade da manhã desta segunda-feira (23), antes da delegação embarcar para Orlando, o uruguaio sentiu dores no joelho direito e ficou fora dos trabalhos. O jogador passou por exames no local, que não diagnosticaram uma nova lesão.

O Flamengo informou que o atleta seguirá sob os cuidados do departamento médico do clube.

De La Cruz chegou a participar do treino antes do confronto entre Flamengo e Chelsea, pela segunda rodada do Mundial. Essa, aliás, foi a primeira vez que o técnico Filipe Luís contou com todo o elenco nos Estados Unidos. O meia, no entanto, não chegou a ser relacionado para a partida.

De La Cruz em atividades antes do jogo contra o Chelsea (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O meia não entra em campo com a camisa do Flamengo desde o dia 18 de maio, quando sofreu uma entorse no joelho esquerdo em clássico contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro. Há a expectativa da volta do uruguaio ainda neste Mundial de Clubes, a depender do desempenho do Flamengo. De La Cruz tem 17 jogos pelo clube nesta temporada, com um gol marcado.

Os atletas fizeram o último treino antes da partida contra o Los Angeles FC (EUA), marcada para as 22h desta terça-feira (horário de Brasília), na manhã desta segunda, ainda em Atlantic City. A delegação desembarca em Orlando, palco da partida, durante a tarde. Com seis pontos, o Rubro-Negro já está classificado para as oitavas de final.

Sem De La Cruz, Filipe Luís comanda último treino do Flamengo antes da partida contra o Los Angeles FC, pelo Mundial (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

