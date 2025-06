Após a segunda rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da Fifa, Flamengo, Bayern de Munique, Manchester City e Juventus já garantiram vaga nas oitavas. Veja como essas equipes conseguiram conquistar a classificação com um jogo de antecedência e quais são os caminhos para elas a partir do mata-mata.

Flamengo

Flamengo venceu o Chelsea na competição (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O clube brasileiro foi o primeiro a garantir a classificação para as oitavas e já na primeira colocação do grupo. O rubro-negro venceu as duas partidas iniciais, contra Espérance e Chelsea, equipes que estão com três pontos e se enfrentam na última rodada. Assim, apenas um dos dois times podem igualar a pontuação do Rubro-negro. Dessa forma, por ter vencido os dois, o Flamengo não pode ser ultrapassado - o primeiro critério de desempate é confronto direto-.

A confirmação da classificação veio no sábado (21), após o Flamengo vencer o Chelsea e o Espérance bater o Los Angeles FC, que não tem nenhum ponto e já está eliminado.

Agora, o Flamengo aguarda o seu adversário nas oitavas, que será o segundo colocado do Grupo C. O rival do Rubro-negro será Bayern de Munique, Boca Juniors ou Benfica.

Bayern de Munique

Comemoração de Olise contra o Boca Juniors (Foto: Divulgação/ X)

Segundo clube a garantir vaga na próxima fase, o Bayern de Munique selou a classificação após vencer o Boca Juniors no sábado (21). Com a derrota, o clube argentino ficou na terceira colocação com um ponto, enquanto o Bayern chegou a seis. Dessa forma, o time alemão não pode ser ultrapassado por alguma equipe fora da zona de classificação. O time entra em campo na terça-feira (24), para enfrentar o Benfica e precisa apenas de um empate para garantir a primeira colocação do Grupo C.

continua após a publicidade

Caso fique em segundo, o Bayern terá o Flamengo pela frente nas oitavas. Se ficar em primeiro, o adversário será Chelsea ou Espérance, que duelam por uma vaga no Grupo D.

Manchester City

Haaland comemora gols pelo Manchester City contra o Al Ain pelo Mundial (Foto: Alex Grimm/AFP)

O time de Pep Guardiola se classificou após bater o Al Ain, dos Emirados Árabes, por 6 x 0. O City já havia vencido o Wydad Casablanca na estreia. Dessa forma, acumulou seis pontos e contou com as vitórias da Juventus contra os outros dois times do Grupo para garantir a vaga de forma antecipada.

O Manchester City está em segundo do Grupo G por conta da quantidade de gols marcados e precisa vencer a Juventus na última rodada para ser primeiro. O adversário do clube inglês nas oitavas será Real Madrid, Al-Hilal ou RB Salzburg.

Juventus

Yıldız e Kolo Muani após o terceiro gol da Juventus contra o Wydad Casablanca (Foto: Franck Fife/AFP)

A confirmação da classificação antecipada da Juve veio depois da vitória do Manchester City sobre o Al Ain. O time italiano já tinha vencido as suas duas partidas iniciais e chegou a seis pontos, mesma pontuação do City, enquanto Al Ain e Wydad Casablanca perderam nas duas primeiras rodadas e ficaram zerados.

Por ter feito 4 x 1 no Wydad e 5 x 0 no Al Ain, a Juventus está com um gol a mais que o Manchester City e precisa de um empate para garantir a primeira colocação do Grupo G. O rival da Juve nas oitavas será Real Madrid, Al-Hilal ou RB Salzburg.