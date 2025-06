Confronto direto ou saldo de gols? Quais são os critérios de desempate do Mundial

Com 32 clubes na disputa e uma fase de grupos mais competitiva do que nunca, o Mundial de Clubes da Fifa 2025 pode ter muitos cenários de equilíbrio. Pensando nisso, a entidade máxima do futebol divulgou os critérios oficiais de desempate para situações em que duas ou mais equipes terminem com a mesma pontuação na primeira fase.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

As regras estão descritas no Artigo 13 do regulamento oficial do torneio e seguem uma ordem clara e objetiva. O primeiro critério é o desempenho nos confrontos diretos entre os times empatados. Se ainda houver igualdade, são considerados dados gerais da campanha no grupo. E, caso nada disso resolva, entra em cena até o “fair play” — e, em último caso, um sorteio.

Troféu do Mundial de Clubes exposto durante partida entre Los Angeles FC e Sporting Kansas City (Orlando Ramirez/Getty Images via AFP)

📋 Confira a ordem dos critérios de desempate:

1. Confronto direto;

2. Melhor saldo de gols nesses confrontos diretos;

3. Mais gols marcados nesses mesmos jogos;

4. Melhor saldo de gols considerando todos os jogos da fase de grupos;

5. Mais gols marcados em todos os jogos do grupo;

6. A equipe com menos pontos perdidos por cartões leva vantagem. O cálculo é feito da seguinte forma:

Cartão amarelo: – 1 ponto

Cartão vermelho por dois amarelos: – 3 pontos

Vermelho direto: – 4 pontos

Amarelo + vermelho direto no mesmo jogo: – 5 pontos

Todos os cartões recebidos contam para o critério de fair play, inclusive os aplicados a treinadores e membros da comissão técnica. Caso um técnico seja punido por reclamação, por exemplo, essa infração será somada à pontuação negativa da equipe na disputa por disciplina.

continua após a publicidade

Se um jogador ou membro da comissão técnica cometer mais de uma infração disciplinar no mesmo jogo (exemplo: tomar um amarelo e depois um vermelho direto), não serão somadas as penalidades das duas ocorrências separadamente. A FIFA só aplica a punição mais grave daquela partida. Isso evita que um mesmo jogador acumule várias deduções num só jogo.

7. Persistindo o empate, a vaga será decidida por sorteio conduzido pela FIFA.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Com um formato inédito e mais jogos na primeira fase, os critérios de desempate prometem ter um papel fundamental na definição dos classificados para o mata-mata do Mundial, que será disputado nos Estados Unidos. Por isso, além de vencer, cada gol, cada cartão e cada detalhe pode fazer a diferença na corrida pelo título mundial.