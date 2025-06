Ídolo do Flamengo, Mozer elogia Filipe Luís, mas vê questão a melhorar no time

O Flamengo estreia no Mundial de Clubes nesta segunda-feira (15), diante do Espérance-TUN, no Lincoln Financial Field, na Philadelphia. Campeão do Intercontinental em 1981 pelo Rubro-Negro, o ex-zagueiro Mozer elogiou o trabalho de Filipe Luis, mas afirmou que as boas atuações precisam ser mais frequentes.

- O Flamengo tem jogado bem, mas é claro que há sempre oscilação. Eu vejo um trabalho ótimo (de Filipe Luis), mas o Flamengo precisa ter mais consistência quando tem um jogo de reação após a perda da bola. Eles devem continuar no modelo como foi na final do Carioca contra o Fluminense e na Libertadores contra a LDU, quando jogamos muito bem. Essas atuações mais consistentes devem ter uma sequência maior do que estão tendo até agora - disse Mozer em conversa com o Lance!.

O grupo do Flamengo também conta com Chelsea e Los Angeles FC. O Palmeiras estreou com empate diante do Porto, enquanto o Botafogo venceu o Seattle Sounders. O Fluminense entra em campo na terça-feira, em duelo contra o Borussia Dortmund.

Flamengo x Espérance

1ª RODADA - GRUPO D - MUNDIAL DE CLUBES

Data e horário: segunda-feira, 16 de junho de 2025, às 22h (de Brasília);

Local: Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA);

Onde assistir: TV Globo, Sportv, CazéTV (Youtube), Disney+ e DAZN;

Árbitro: Danny Makkelie (HOL);

Auxiliares: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL);

VAR: Rob Dieperink (HOL).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Ortiz, Pereira e Varela (Ayrton Lucas/Alex Sandro); Pulgar e Jorginho (Allan); Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo (Plata); Bruno Henrique.

ESPÉRANCE (Técnico: Maher Kanzari)

Memmiche; Bouchniba, Jelassi, Meriah e Ben Hamida; Guenichi, Konate e Ogbelu; Yan Sasse, Rodrigo Rodrigues e Belaili.