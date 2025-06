FILADÉLFIA (EUA) - Enquanto o Espérance chega no Mundial de Clubes em final de temporada, o Flamengo está mais descansado por conta da dinâmica do futebol brasileiro. Para Everton Cebolinha, que vai para o seu terceiro Mundial, esse é um fator relevante para a partida que promete ser decidida nos mínimos detalhes, mas o atacante também destacou a preparação do Rubro-Negro antes da tão sonhada estreia, marcada para as 22h desta segunda-feira (horário de Brasília).

Éverton Cebolinha, jogador do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Em conversa com os jornalistas no gramado do Lincoln Financial Field, palco do jogo contra o Espérance, o atleta detalhou o clima dentro do elenco para o confronto.

- A gente chega descansado e bem preparado. O professor Filipe procurou trabalhar com quem ficou no Rio e logo depois com os que chegaram das seleções. Trabalhamos muito em cima do adversário de amanhã, então estamos preparados chegar no jogo fazendo o que a gente tem treinado. Claro que estamos com um pouco de ansiedade para uma competição desse nível, mas vamos desempenhar bem - sintetizou o atacante.

Em constante revezamento entre o time titular e o banco de reservas do Flamengo, Cebolinha despistou sobre a disputa de posição no ataque e preferiu exaltar o elenco do Flamengo.

- Disputa sadia, a gente procura sempre estar preparado, ajudando um ao outro. O grupo vem em primeiro lugar, quem começar jogando amanhã vai estar preparado mentalmente, fisicamente e tecnicamente. Quem for jogar amanhã vai estar preparado para dar conta de tudo.

Ansiedade para o terceiro Mundial

Cebolinha antes de estreia no Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Cebolinha, por sinal, é um dos atletas desse recheado elenco do Flamengo que já tem experiência em Mundial de Clubes, mas no antigo formato. O atacante disputou a edição de 2017 com a camisa do Grêmio e marcou o gol contra o Pachuca que levou a equipe para a final. Na decisão, porém, perdeu por 1 a 0 para o Real Madrid de Cristiano Ronaldo.

Já com as cores do Flamengo, Cebolinha jogou o Mundial de 2022 e foi reserva nos dois jogos da equipe, que caiu para o Al-Hilal após derrota por 3 a 2 nas semifinais.

Mesmo com tanta experiência e bagagem em competições internacionais, ele não esconde o frio na barriga de estrear na nova competição e espera voltar a marcar gols.

- É o meu terceiro [Mundial], o primeiro nesse formato. Espero voltar a marcar novamente, agora com a camisa do Flamengo. Espero que possa sair o gol amanhã para começarmos com o pé direito.

- Motivo de muita felicidade, só de ter a noção do que representa essa competição para os clubes que estão aqui, que têm esse privilégio. Ainda mais representando o Flamengo, esse gigante do futebol brasileiro. Mas, com certeza, vamos dar nosso melhor para representar essa camisa - finalizou.

