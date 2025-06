Filipe Luís discorda de Raphinha sobre Mundial: ‘Privilégio’

Técnico do Flamengo, Filipe Luís saiu em defesa da disputa do Mundial de Clubes, contrariando opinião de Raphinha, do Barcelona. Em entrevista após a derrota por 4 a 2 para o Bayern de Munique, que culminou na eliminação rubro-negra nas oitavas de final do torneio, o treinador afirmou que seria um privilégio disputar a competição como jogador.

— Para mim, como treinador, se eu tivesse continuado como jogador, seria um privilégio gigante estar nesse torneio. Eu entendo que o calendário é muito congestionado, os jogadores não têm férias e podem se queixar disso. Eu tive uma oportunidade como jogador de disputar três Copas América, um Mundial, uma Copa das Confederações e convocações para amistosos de pré-temporada e eu perdi férias, mas foram os melhores momentos da minha carreira. Perdi tempo, de qualidade, de ir à praia com a minha família, mas vivi o melhor do futebol, onde estão os melhores. Uma Copa do Mundo com a Seleção, ganhei uma Copa América, é para poucos — comentou o comandante do Fla.

— Sou agradecido, me sinto privilegiado de participar. Espero que tenhamos mais e possamos encontrar uma maneira de colocar no calendário para que os clubes fiquem satisfeitos. É uma oportunidade para nós, sul-americanos, e países de Ásia e Oceania para disputar contra os melhores. Que nós sejamos vistos, que vejam os jogadores que temos aqui, abram-se portas, as torcidas se encontrem e vivam esse ambiente maravilhoso. Não é fácil para os jogadores e os clubes com tantos jogos, mas é melhor ter muitos jogos. Os que não são tão bons gostariam de ter mais ainda — completou.

Raphinha critica o Mundial de Clubes

De férias após o fim da temporada para o Barcelona, Raphinha está no Brasil junto com a família. Em evento em São Paulo na última sexta-feira (27), o atacante saiu em defesa dos europeus que vêm criticando a disputa da nova competição ao final da temporada no Velho Continente.

— Particularmente falando, como uma pessoa que joga num time europeu, eles estariam de férias. Eu estou de férias. Um exemplo, o Marquinhos e Beraldo do Paris (Saint Germain), eles jogaram a final da Champions, nem comemoraram direito, viajaram para jogar com a seleção, acabou o segundo jogo e eles voltaram lá para se apresentar, para jogar o Mundial, eles ainda não pararam — disparou o atacante

— Então muita gente fala que isso é desculpa, pode até ser, ou não. Mas eu acho que a gente ter que abrir mão das nossas férias por obrigação é muito complicado porque é de direito nosso, todo mundo está de acordo e todo mundo merece pelo menos um mês de férias, três semanas que seja. E muitos deles que estão jogando o Mundial não vão ter nem três semanas, nem um mês — concluiu.

