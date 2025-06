De férias após o fim da temporada para o Barcelona, Raphinha está no Brasil junto com a família. Em evento da Coristina D em São Paulo nesta sexta-feira (27), o atacante rasgou elogios à participação dos brasileiros no Mundial de Clubes e saiu em defesa dos europeus sobre a disputa da nova competição.

Sobre a participação dos quatro clubes brasileiros no Mundial, Raphinha não se mostrou surpreso com a qualidade de jogo apresentada.

— Eu acho que os times brasileiros têm muito potencial e muita qualidade envolvida. Então, o mérito de estar avançando nesse Mundial é deles, não é de mais ninguém. Acho que se eles estão chegando tão longe como eles estão chegando e ganhando jogos difíceis, ou até mesmo empatando jogos complicados, o mérito deles é porque realmente tem um trabalho que vem sendo feito, um trabalho bom e também tem qualidade — analisou Raphinha no evento.

Raphinha participou de evento da Coristina D em São Paulo (Foto: Rafaela Cardoso)

— Quando juntam essas duas coisas não tem como não dar certo. Pode não dar certo porque o futebol é assim, na Copa do Mundo a gente tinha 100% de certeza que a gente ganharia e na Champions a gente tinha 100% de certeza que a gente passaria para a próxima fase. E o futebol tem essas coisas, o futebol te surpreende, de repente por isso é tão emocionante — concluiu.

Raphinha dá opinião sobre o Mundial de Clubes

O Mundial veio em um momento de fim de temporada para os clubes europeus, e diversos jogadores que estão na competição falaram sobre o número de jogos que disputaram na temporada. Atuando pelo Barcelona, que não está na disputa do Mundial de Clubes, Raphinha saiu em defesa dos times do Velho Continente.

— Particularmente falando, como uma pessoa que joga num time europeu, eles estariam de férias. Eu estou de férias. Um exemplo, o Marquinhos e Beraldo do Paris (Saint-Germain), eles jogaram a final da Champions, nem comemoraram direito, viajaram para jogar com a seleção, acabou o segundo jogo e eles voltaram lá para se apresentar, para jogar o Mundial, eles ainda não pararam.

Raphinha falou sobre Marquinhos e Beraldo, que não tiveram tempo de férias até o mometo para jogar o Mundial (Foto: Divulgação/PSG)

— Então muita gente fala que isso é desculpa, pode até ser, ou não. Mas eu acho que a gente ter que abrir mão das nossas férias por obrigação é muito complicado porque é de direito nosso, todo mundo está de acordo e todo mundo merece pelo menos um mês de férias, três semanas que seja. E muitos deles que estão jogando o Mundial não vão ter nem três semanas, nem um mês.

Raphinha ainda deu o exemplo do PSG, que já jogou 61 jogos na temporada e pode jogar mais quatro se chegar à final do Mundial.

— Por exemplo, se o Paris chegar na final desse Mundial, eles têm acho que a Supercopa já antes de começar a temporada, então não para, sabe? Então muita gente fala "ah, os times europeus estão com desculpa". Isso depende do ponto de vista. No meu ponto de vista, é muito ruim abrir mão das minhas férias para jogar algo que tu é obrigado, porque em nenhum momento perguntaram para os jogadores se queriam, e a gente acata ordens, a gente tem que estar lá jogando — analisou Raphinha.

