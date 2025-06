Flamengo quebra recorde do Mundial de Clubes contra o Bayern

O Flamengo entrou para a história do Mundial de Clubes durante o duelo com o Bayern de Munique neste domingo (29), no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA). O gol de Gerson ainda no primeiro tempo fez do Rubro-Negro a equipe sul-americana que mais vezes marcou na competição, considerando todos os formatos ao longo da história.

Com o tento do "Coringa" contra os Bávaros, o Fla chegou a 19 gols em Mundiais, ultrapassando o Santos como melhor time da América do Sul no quesito. No segundo tempo, Jorginho ainda fez mais um, em cobrança de pênalti, aumentando o número para 20. Nesta edição da Copa do Mundo de Clubes, o Mais Querido já balançou as redes oito vezes.

Clubes sul-americanos com mais gols na história do Mundial

1º. Flamengo - 20 gols 2º. Santos - 18 3º. Penãrol-URU - 15 4º. Boca Juniors-ARG - 14 5º. River Plate-ARG - 11 6º. Estudiantes-ARG - 9 6º. São Paulo - 9 8º. Corinthians - 8 8º. Vasco - 8 8º. Palmeiras - 8 11º. Internacional - 7

Jogo contra o Bayern pode ser último de Gerson pelo Flamengo

O duelo entre Flamengo e Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, pode ser ainda mais especial para Gerson. Caso o rubro-Negro seja eliminado da competição neste domingo (29), a tendência é que a partida seja a última do meio-campista pelo Rubro-Negro.

O jogador aceitou proposta do Zenit, da Rússia, e deixará o Mais Querido ao término do torneio da Fifa. Os russos irão arcar com a multa rescisória de 25 milhões de euros (aproximadamente R$ 160 milhões), valor que o Fla exige seja pago à vista para concluir a transação. Presidente do clube de São Petersburgo, Alexander Medvedev confirmou o acerto.

— Há pré-requisitos (acordo) para a transferência de Gerson para o Zenit. Aguarde os anúncios oficiais. No segundo jogo (contra o Chelsea), o Gerson foi considerado um dos melhores em campo, quando o Flamengo venceu. No terceiro jogo, ele não atuou porque teve uma lesão no fim da partida anterior — disse o dirigente ao Sport Express.

