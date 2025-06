Atitude de Neuer com titular do Flamengo após jogo viraliza na web

Manuel Neuer chamou a atenção dos torcedores brasileiros na web após a vitória por 4 a 2 do Bayern de Munique sobre o Flamengo neste domingo (29), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O alemão tirou foto e brincou com o companheiro de posição Agustín Rossi nos túneis do Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

Em vídeo divulgado pelo "DAZN", detentor dos direitos de imagem da competição, os goleiros aparecem posando para foto juntos. Logo depois, Neuer faz comentário para Rossi enquanto gesticula com a perna, provavelmente se referindo ao jogo com os pés do argentino.

A cena viralizou nas redes sociais, e internautas compartilharam opiniões sobre o momento. No "X" (antigo Twitter), torcedores apontaram a admiração de jogadores sul-americanos aos astros europeus, enquanto outros elogiaram o alemão pelo gesto. Confira abaixo o vídeo e comentários.

Veja a interação de Neuer, do Bayern, e Rossi, do Flamengo

Flamengo x Bayern: como foi o jogo?

Diante de todas as surpresas proporcionadas pelos clubes brasileiros neste Mundial de Clubes, o Flamengo entrou em campo contra o Bayern de Munique, na tarde deste domingo, com a certeza de que era possível passar das oitavas de final contra um dos maiores times do mundo. Mas, desde o primeiro minuto, o Rubro-Negro exagerou nos erros e permitiu que o time alemão aproveitasse a superioridade técnica para construir o placar elástico de 4 a 2 no Hard Rock Stadium, em Miami.

Os gols do Bayern foram marcados por Pulgar (contra), Harry Kane (2x) e Goretzka. Já Gerson e Jorginho foram os responsáveis por balançar as redes a favor do Flamengo.

