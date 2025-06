Flamengo sofre com erros diante do Bayern e vai contra discurso pré-jogo

A derrota do Flamengo por 4 a 2 para o Bayern de Munique neste domingo (29), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, foi marcada por uma série de erros individuais da equipe brasileira. Todos os quatro gols dos Bávaros tiveram influência direta de falhas dos jogadores rubro-negros, ponto de atenção antes do duelo no Hard Rock Stadium.

Gols do Bayern contra o Flamengo

1º gol - Erick Pulgar (contra)

Logo nos primeiros minutos de jogo, os alemães abriram o placar com gol contra de Erick Pulgar. Kimmich cobrou escanteio na primeira trave, e o chileno desviou para trás, mandando a bola para a própria rede.

2º gol - Harry Kane

Não demorou muito para o Bayern ampliar o marcador. Arrascaeta recebeu a bola de costas na intermediária defensiva e não suportou a pressão de Upamecano, perdendo rapidamente a bola. Ela sobrou nos pés de Harry Kane, que chutou da entrada da área para o fundo da rede, contando ainda com desvio em Léo Ortiz.

3º gol - Leon Goretzka

Apesar dos dois gols sofridos no início, o Flamengo cresceu no jogo e chegou a diminuir com Gerson aos 33'. Contudo, sete minutos depois, mais um vacilo defensivo freou a reação rubro-negra. Luiz Araújo roubou a bola de Laimer dentro da área e tentou afastar, mas mandou a bola nos pés de Goretzka. Os volantes do Fla assistiram ao alemão dominar a bola, preparar o chute e fazer o terceiro do Bayern com total liberdade; Rossi, por sua vez, sequer pulou para fazer a defesa.

4º gol - Harry Kane

Já na segunda etapa, quando mais uma vez Flamengo buscava o empate após ter diminuído o placar — desta vez com Jorginho, de pênalti —, veio o erro que fechou o caixão rubro-negro. Luiz Araújo tentou sair driblando na entrada da área de defesa e entregou a bola para Laimer. Na sobra, Kimmich aciona Kane por dentro, e o atacante invade a área e faz mais um.

Flamengo falava em 'erro zero' antes de jogo contra o Bayern

As falhas do Flamengo diante do Bayern foram contra o discurso da equipe antes do duelo. Em entrevistas às vésperas do jogo no Hard Rock Stadium, jogadores como Luiz Araújo e Léo Ortiz apontaram a necessidade de eliminar erros para vencer os alemães.

— Com certeza, entramos com o nível de atenção, tem que estar 100% focados nesse jogo, tenho certeza que a equipe vai estar. A gente sabe que esses jogos grandes são definidos num erro, e quem errar menos vai vencer. Temos que entrar bem, não podemos cometer erros, temos que fazer um jogo quase perfeito para sair vitorioso. Mas, sabemos que somos seres humanos, e a outra equipe também vai dar alguma chance para a gente. Temos que estar preparados, focados naquilo que a gente treinou, naquilo que a gente está preparado para poder fazer, entrar em campo e fazer o nosso trabalho — declarou Luiz Araújo.

Léo Ortiz, por sua vez, comentou a experiência de ter jogado contra o Chelsea e o baixo número de erros dos europeus, afirmando que o Flamengo teria de fazer "um jogo perfeito" para bater os Bávaros.

— Eu vejo muita diferença nos jogos, e para mim está sendo uma experiência nova também, porque eu não joguei na Europa, então estou tendo essa experiência nova. E, para mim, até algumas coisas que conversei até com o Rodrigo Caio durante o jogo do Chelsea e depois, vendo os outros brasileiros enfrentar os europeus, é que é um jogo deles de muita assertividade. É um jogo de pouco erro, tanto de passe, de domínio, das ações técnicas, de muito pouco erro — avaliou o defensor rubro-negro

— Então, para que a gente iguale, é lógico que a gente tem que ter, dentro do nosso modelo de jogo, dentro da nossa parte tática, ter uma boa leitura dentro de campo, mas também fazer um jogo de erro zero. Às vezes, um pequeno erro resulta num gol. Eu lembro até, no jogo do Chelsea, logo no começo do jogo, a gente acabou não fechando o meio para um passe no começo do jogo e eles pararam quase dentro do nosso gol. São esses detalhezinhos, se você erra uma fechada no meio, erra um passe, erra um domínio, a pressão já vem, e fica muito mais difícil jogar. Então, acho que é quase um jogo perfeito que você tem que fazer para que possa ganhar desses times — completou.