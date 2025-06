A torcida do Flamengo lotou o Fifa Fan Zone, no Rio de Janeiro, neste domingo (29), para assistir ao duelo com o Bayern. Onze mil rubro-negros passaram pela arena montada na Praia de Copacabana, mas viram a equipe carioca ser derrotada por 4 a 2. Dessa forma, o time comandado por Filipe Luís se despediu do Mundial de Clubes nas oitavas de final.

Apesar de conscientes do desafio diante de um gigante do futebol europeu, os flamenguistas estavam bastante confiantes. A torcida presente em Copacabana cantava muito antes do início do jogo, mas levou um balde de água fria com dois gols marcados em dez minutos pelos alemães. No entanto, festejou muito o gol de Gerson, anotado aos 33 minutos do primeiro tempo, e voltou a cantar esperançosa. Logo depois, porém, o Bayern retomou a diferença de dois gols.

No intervalo, o apresentador do evento conseguiu animar os rubro-negros, que cantaram ainda mais alto. Aos 10 minutos da segunda etapa, veio o gol de Jorginho e uma explosão de otimismo na areia. A torcida continuou animada até o segundo gol de Harry Kane e quarto do Bayern de Munique, a cerca de 20 minutos do fim do jogo. Após o apito final, alguns torcedores do Flamengo esboçaram aplausos e puxaram músicas, enquanto outros logo se viraram para ir embora.

Veja abaixo as reações dos torcedores do Flamengo durante o jogo contra o Bayern.

O Fifa Fan Zone recebe torcedores em todos os jogos dos times cariocas desde o início do Mundial. O evento, com ingressos gratuitos, será realizado novamente na próxima partida do Fluminense. A equipe tricolor enfrenta a Inter de Milão nesta segunda-feira (30). Confira a programação abaixo.

30 de junho – segunda-feira

14h – Abertura

14h45 – Show – Fanfarra Festiva Tricolor

16h – Fluminense x Inter Milão

Torcida do Flamengo lotou arena montada na Praia de Copacabana (Foto: Alexandre Loureiro/Effect Sport)

Flamengo se despede; Bayern avança

Melhor ataque do Mundial de Clubes, o Bayern de Munique avança para as quartas de final. No sábado (5), às 13h (de Brasília), os bávaros enfrentam o atual campeão europeu PSG. Assim como o rival Botafogo, o Flamengo volta ao Rio de Janeiro e tem duas semanas de descanso até o retorno do Campeonato Brasileiro, previsto para o dia 12 de julho.

Agora, o Fluminense joga para ser o único dos três representantes cariocas na próxima fase. O Brasil já tem um time garantido nas quartas de final: o Palmeiras. Responsável por eliminar o Botafogo, o time de Abel Ferreira enfrenta o Chelsea na sexta-feira (4), às 22h.