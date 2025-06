Rafinha revela mensagem de Neuer, do Bayern, sobre o Flamengo

Ídolo do Bayern de Munique, Rafinha revelou que recebeu mensagem de Manuel Neuer após a vitória alemã por 4 a 2 sobre o Flamengo, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Segundo o ex-jogador, o goleiro destacou a força da equipe brasileira e ficou impressionado com a torcida rubro-negra presente no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

— Neuer é meu parceiro, falo com muita frequência com ele. Disse que eles já sabiam que o Flamengo era muito forte, mas falou que gostou muito da torcida do Flamengo. Ele falou que contra o Boca Juniors já tinha sido legal e agora de novo foi muito legal. Falou que todo jogo tinha que ser assim no Mundial, para dar mais emoção — disse Rafinha no canal "Sportv".

Flamengo x Bayern: como foi o jogo?

Diante de todas as surpresas proporcionadas pelos clubes brasileiros neste Mundial de Clubes, o Flamengo entrou em campo contra o Bayern de Munique, na tarde deste domingo, com a certeza de que era possível passar das oitavas de final contra um dos maiores times do mundo. Mas, desde o primeiro minuto, o Rubro-Negro exagerou nos erros e permitiu que o time alemão aproveitasse a superioridade técnica para construir o placar elástico de 4 a 2 no Hard Rock Stadium, em Miami.

Os gols do Bayern foram marcados por Pulgar (contra), Harry Kane (2x) e Goretzka. Já Gerson e Jorginho foram os responsáveis por balançar as redes a favor do Flamengo.

