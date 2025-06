Alex Sandro discorda de nervosismo do Flamengo contra o Bayern

Apesar dos gols sofridos nos primeiros minutos diante do Bayern de Munique neste domingo (29), Alex Sandro não acredita que o Flamengo tenha entrado nervoso em campo. Em entrevista após a derrota por 4 a 2, que culminou na eliminação rubro-negra nas oitavas de final do Mundial de Clubes, o lateral-esquerdo discordou ao ser questionado se o nervosismo atrapalhou a equipe.

➡️ Flamengo sofre com erros diante do Bayern e vai contra discurso pré-jogo

— O primeiro gol é uma bola que poderia ter acontecido com qualquer um, com qualquer equipe. Não vi um Flamengo nervoso, um Flamengo ansioso. Em muitos momentos tivemos a paciência, tivemos a tranquilidade, pelos jogadores que a gente tinha dentro do campo, acostumados a jogar esse tipo de jogo. Eu vi um bom Flamengo, obviamente, a gente tomando o gol no começo, às vezes todo mundo pensa que a gente entrou nervoso, um ansioso, mas eu não vi isso — comentou o jogador.

O defensor afirma, ainda, que o Rubro-Negro sai fortalecido da Copa do Mundo de Clubes, destacando a experiência acumulada pelos jogadores. Além disso, exaltou o desempenho do Fla, sobretudo contra times europeus.

— A gente sai fortalecido, porque essa competição trouxe muita experiência para vários jogadores, tenho certeza que vários aqui vão voltar mais experientes, vão voltar mais seguros com si mesmos. Jogando com as equipes europeias, realmente dá para ver o nível que o Flamengo está hoje e todos os jogos que o Flamengo foram foi de alto nível, até hoje com a derrota. Parabéns para toda equipe, para toda comissão, para todo grupo do Flamengo, porque realmente foram dias maravilhosos, dias especiais. Vamos embora tristes, sim, porque perdemos, mas vamos voltar mais fortalecidos — avaliou Alex Sandro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo