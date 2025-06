O Benfica divulgou a lista de jogadores que irão disputar o Mundial de Clubes representando as cores encarnadas. Com os experientes Di Maria e Otamendi liderando a equipe nos Estados Unidos, Bruno Lage, ex-Botafogo, busca tirar o gosto amargo de duas vice-lideranças em Portugal e vai com 100% de força para a disputa do torneio intercontinental.

O Mundial de Clubes marcará a despedida de Ángel Di María, pelo Benfica. O jogador, que retornou ao clube em 2023, após 13 anos de sua primeira passagem, irá escrever o último capítulo nos Estados Unidos. Campeão do Mundo, ele voltará para a Argentina, onde será reforço de seu primeiro clube da carreira, o Rosário Central.

Jogadores do Benfica comemoram goleada sobre o Porto (Foto: Reprodução/X)

Para além do argentino, o lateral Álvaro Carreras também deve encerrar sua passagem pelo clube encarnado. O jogador viveu recente imbróglio sobre sua iminente saída rumo ao Real Madrid. A equipe espanhola queria o jogador para a disputa do Mundial, entretanto, os trâmites da negociação envolveram até o Manchester United, demorando para a finalização. Desta forma, ele seguirá temporariamente defendendo as cores do Benfica.

Veja os inscritos do Benfica no Mundial de Clubes

Goleiros:

Trubin

Diogo Ferreira

André Gomes

Defensores:

Fernandez

António Silva

Dahl

Otamendi

Rui Silva

Gonçalo Oliveira

Wynder

Leandro Santos

Bajrami

Meias:

Aursnes

Kokcu

Barreiro

Florentino Luis

João Veloso

Rafael Luis

Renato Sanches

Diogo Prioste

Atacantes:

Di Maria

Pavlidis

Akturkoglu

Belotti

Schjelderup

Prestianni

Bruma

Tiago Gouveia

João Rego

Eduardo Fernandes

Campanha do Benfica no Grupo C

O Benfica estreia no Mundial de Clubes no dia 16 de junho, próxima segunda-feira. O seu primeiro adversário será o Boca Juniors, da Argentina. Em seguida, o time português entrará em campo novamente no dia 20, enfrentando o Auckland City, da Austrália. Por fim, a equipe termina sua trajetória no Grupo C enfrentando o Bayern de Munique, no dia 24 de junho.

