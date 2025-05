O Real Madrid e o lateral-esquerdo Álvaro Carreras já têm um acordo encaminhado, mas o desfecho da negociação depende de um fator externo: o Manchester United - é o que diz o jornal espanhol "Marca". Atualmente no Benfica, Carreras pertence aos portugueses, mas o United mantém uma cláusula de recompra válida até 31 de dezembro, o que impede o Real de avançar diretamente nas tratativas. O jogador, por sua vez, deseja atuar pelos Merengues e já deixou claro que vestir a camisa branca é seu sonho de infância.

Benfica não é o problema

Segundo o "Marca", o Real Madrid não terá dificuldades em negociar com o Benfica, que estipulou uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. No entanto, os espanhóis evitam qualquer contato direto com o United. A responsabilidade pelas tratativas com o Manchester está nas mãos do empresário do jogador, Ginés Carvajal, e do próprio Benfica.

Carreras, que deixou o Real Madrid ainda nas categorias de base, foi vendido ao Manchester United, que posteriormente o emprestou ao Benfica. O clube inglês, como costuma fazer em transferências de jovens promissores, manteve o direito de recompra, o que agora pode ser um entrave para o retorno do jogador à Espanha.

United deve se posicionar após final europeia

Os Red Devils adiaram qualquer movimentação até a disputa da final da Europa League, que ocorre na próxima quarta-feira (21), e há expectativa de que o clube exija algum tipo de compensação financeira para liberar o jogador, mesmo sem exercer a cláusula.

Enquanto aguarda a resolução do impasse, o Real Madrid descartou outras opções para a lateral esquerda. A comissão técnica ficou satisfeita com o desempenho de Carreras na Champions League e vê o jogador como uma aposta segura para o elenco.

O Manchester United possuiu uma cláusula de recompra de Álvaro Carreras, enquanto o jogador é desejado pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

