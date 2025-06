O Mundial de Clubes da Fifa começa no próximo sábado (14). O Lance! preparou um levantamento com os ataques dos times que estarão presentes na competição. O Flamengo, com 68 bolas na rede, foi o representante brasileiro com mais gols marcados em 2025 e o 5° entre todas as equipes da Copa do Mundo de Clubes. O PSG lidera a lista, seguido por Al-Hilal e Real Madrid.

O Botafogo marcou 35 gols e foi o clube brasileiro no Mundial com o pior ataque (22° no geral). Já Fluminense (59) e Palmeiras (58) ocupam, respectivamente, 11ª e 12ª posições. Veja o ranking completo.

Posição Time Gols Marcados 1° PSG 91 2° Al-Hilal 81 3° Real Madrid 79 4° Benfica 74 5° Flamengo 68 6° Bayern 65 6° Manchester City 65 6° Inter de Milão 65 9° Espérance 61 9° Mamelodi Sundowns 61 11° Fluminense 59 12° Palmeiras 58 13° Atlético de Madrid 57 14° Borussia Dortmund 56 15° Al Ahly 50 15° Chelsea 50 17° Inter Miami 48 18° Monterrey 47 19° Los Angeles FC 40 20° River Plate 38 21° Boca Jrs 37 22° Botafogo 35 23° Auckland City 34 24° Juventus 33 25° Seattle Sounders 32 26° Pachuca 31 27° Salzburg 30 28° Porto 29 28° Al Ain 29 30° Ulsan 27 31° Urawa Reds 26 32° Wydad Casablanca 25

🔍Análise: clubes europeus dominam o Top-10

Dos 10 clubes com mais gols em 2025, seis são europeus (PSG, Real Madrid, Benfica, Bayern de Munique, Manchester City e Inter de Milão). Isso mostra a força dos clubes do Velho Continente e reafirma o favoritismo dessas equipes no Mundial de Clubes. Além do Flamengo, único clube da América do Sul, dois clubes africanos (Esperánce e Mamelodi Sundowns) e um asiático (Al-Hilal) completam o Top-10.

Média de gols marcados

Quando o assunto é média de gols, o Al-Hilal, com quase três por jogo, lidera a lista. Os europeus fecham o Top-5 com PSG, Bayern, Benfica e Manchester City. O Flamengo fez 1,94 gols por jogo e também é o brasileiro com a melhor média. Palmeiras (1,66) e Fluminense (1,64) estão abaixo do Rubro-negro.

O ponto negativo da média de gols dos clubes brasileiros é o Botafogo. Com 1,09 gols por jogo, o Alvinegro é o time com a menor média entre todas as equipes da competição.