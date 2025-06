O Bayern de Munique divulgou a lista de jogadores que irão representar a equipe na disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Com todos os astros a disposição, o técnico Kompany levará o que tem de melhor, incluindo nomes como Harry Kane, Manuel Neuer, Michael Olise e Thomas Müller.

A disputa do Mundial de Clubes será a última competição que Thomas Müller irá jogar pelo Bayern de Munique. O lendário jogador entrou para a história do clube bávaro, porém, anunciou a sua despedida do clube após 25 anos de serviço ao clube. Harry Kane, que conquistou seu primeiro título futebolístico na equipe alemã, é um dos destaques da lista. O jogador vai em busca de abrir a porteira e conquistar outro troféu.

Olise e jogadores do Bayern comemoram gol contra o Leipzig (Foto: RONNY HARTMANN / AFP)

A lista do Bayern de Munique conta com a presença de 32 jogadores, que estarão disponíveis para os duelar contra o Benfica, Auckland City e Boca Juniors, adversário do Grupo C. A equipe faz sua estreia neste domingo (15), às 13h (de Brasília), contra o time australiano.

Veja os inscritos do Bayern de Munique no Mundial de Clubes

Goleiros:

Neuer

Peretz

Urbig

Klanac

Defensores:

Upamecano

Kim Minjae

Tah

Raphaël Guerreiro

Boey

Dier

Stanisic

Kiala

Aznou

Meias:

Kimmich

Goretzka

João Palhinha

Laimer

Musiala

Pavlovic

Bischof

Krattenmacher

Karl

David Santos

Atacantes:

Kane

Gnabry

Sané

Coman

Olise

Vidovic

Mueller

Mike

Kusi-Asare

Jogos do Bayern de Munique no Grupo C

O Bayern de Munique enfrentará o Auckland City, da Austrália, na estreia do Mundial de Clubes no dia 15 de junho, próximo domingo. Em seguida, o time entra em campo novamente no dia 20 de junho, sexta-feira, e enfrentará o Boca Juniors, da Argentina. O último duelo da equipe alemã pela fase de grupo da competição será contra o Benfica, no dia 24, numa terça-feira.

