ATLANTIC CITY (EUA) — O Lincoln Financial Field, estádio da estreia do Flamengo no Mundial de Clubes, está recebendo os últimos ajustes antes de a bola rolar. O Rubro-Negro entra em campo pela competição às 22h (de Brasília) de segunda-feira (16), quando encara o Espérance, da Tunísia.

A reportagem do Lance! foi até o Lincoln Financial Field e trouxe alguma curiosidades sobre o local. O torcedor que for ao jogo, logo na entrada do estádio vai dar se deparar com uma estátua de Doug Pederson com o quarterback Nick Foles, no momento "Philly Special”, quando decidiram executar a jogada mais icônica do Super Bowl LII.

Dentro do Lincoln Financial Field, os torcedores podem observar objetos que fazem alusão ao Super Bowl. O mascote e estátuas de alguns jogadores são as principais atrações.

O estádio da estreia do Flamengo ainda vai sediar jogos da Copa do Mundo em 2026. Os profissionais também estão ornamentando o Lincoln Financial Field com alusões ao Mundial.

Flamengo tem fã de NFL

O palco da partida entre Flamengo e Espérance é simbólico para quem é fã de NFL, a liga de futebol americano. O zagueiro Léo Ortiz é torcedor do New England Patriots. A franquia perdeu o Super Bowl LII, em 2018, justamente para o Philadelphia Eagles, estádio que vai receber a estreia do Rubro-Negro.

Léo Ortiz, zagueiro do Flamengo, vai a jogo da NFL (Foto: Reprodução/Instagram)

Confira os registros do Lance! no Lincoln Financial Field, palco da estreia do Flamengo no Mundial de Clubes:

Preparativos nos arredores do Lincoln Financial Field para o Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Estátua de Doug Pederson (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Entrada do Lincoln Financial Field (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Alusões ao Super Bowl que foram no Lincoln Financial Field (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Mascote de Philadelphia Eagles (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Maquete do Lincoln Financial Field (Foto: Lucas Bayer/Lance!)