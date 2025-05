Clube da Argentina anuncia contratação de Di María

Ángel di María é o novo jogador do Rosario Central, da Argentina. O clube anunciou a contratação do jogador de 37 anos, cujo contrato com o Benfica se encerra ao fim de junho. O meia-atacante retorna à equipe que o revelou depois de 18 anos.

Nesta quinta-feira (29), em vídeo publicado nas redes sociais, os "Canallas" anunciaram a chegada do ídolo. Di María chegou a Rosário na última quarta-feira (28) para conhecer o sobrinho, filho de sua irmã mais velha. Ele já havia revelado que não seguiria com os Encarnados após a última rodada do Campeonato Português.

Antes de se juntar ao Rosario Central, o veterano tem mais um compromisso pelo Benfica. Ele disputará o Mundial de Clubes e se reapresenta à equipe portuguesa no próximo sábado (31). Os Encarnados estão no grupo C, junto a Bayern de Munique, Boca Juniors e Auckland City.

Di María e a família foram ameaçados por possível retorno em 2024

Di María ficou perto de voltar ao Rosario no meio do último ano, mas ameaças o fizeram recuar de acordo. Criminosos assustaram a família do jogador para que ele não assinasse com o clube pelo qual foi revelado.

— Houve uma ameaça no bairro dos meus pais que foi noticiada em todos os lugares e, simultaneamente, houve outra ameaça na imobiliária da minha irmã que ninguém ficou sabendo porque ela e meu cunhado se assustaram e não denunciaram. Era uma caixa com uma cabeça de porco com uma bala de revólver na parte da frente e uma mensagem que dizia que se eu voltasse ao Rosario Central, a próxima cabeça seria da minha filha, Pia — disse o meia-atacante em entrevista ao canal "Rosario3".

— Depois, mais uma ameaça no posto de gasolina com tiros, que aconteceu há pouco tempo. Poderiam ter matado qualquer funcionário ou pessoa que estivesse ali, uma loucura. Creio que foram muitas coisas que fizeram eu tomar esta decisão. Não são apenas 'cartinhas', houve tiros e coisas graves — completou.

A negociação para repatriar Di María foi conduzida pelo presidente do Rosario Central, Gonzalo Belloso. O dirigente de 51 anos é ex-jogador e atuou com o craque entre 2006 e 2007 pelos Canallas.

