O Real Madrid encara a reta final de preparação para a estreia no Mundial de Clubes com novidades na semana. Após o início de trabalho de Xabi Alonso, o elenco ganhará uma folga nesta quinta-feira (12) antes de intensificar os treinos.

Na folga, Trent Alexander-Arnold será apresentado oficialmente pelo Real Madrid como um dos grandes reforços do Mundial de Clubes. O lateral-direito falará pela primeira vez como atleta merengue após uma passagem de nove anos pelo Liverpool, onde foi formado e se tornou ídolo.

Na sexta-feira (13), Xabi Alonso contará com a presença de seis peças com as quais ainda não trabalhou por conta da Data Fifa: Alexander-Arnold, Huijsen, Tchouameni, Modric, Bellingham e Mbappé. São dois reforços que farão seus primeiros treinos com os novos companheiros, além de peças essenciais do elenco para a sequência da temporada.

Protagonista do Real Madrid, Vini Jr se apresenta ao comando de Xabi Alonso no sábado (14), nos Estados Unidos. O clube decidiu que os jogadores que estivessem próximo dos Estados Unidos na Data Fifa não fossem para a Espanha antes da viagem para Miami devido ao excesso de desgaste que seria ocasiosado. Além do brasileiro, Lunin e Güler também se apresentarão somente no fim de semana.

Veja como foi o dia de treino

Real Madrid segue com lesionados às vésperas do Mundial

Nesta quarta-feira (11), o Real Madrid divulgou uma lista com 34 jogadores relacionados para a disputa do Mundial de Clubes. No entanto, Xabi Alonso ainda não conta com Rüdiger, Mendy, Camavinga e Endrick, que se recuperam de lesões. Ainda assim, existe a expectativa de que o zagueiro alemão se recupere para participar da competição.

Nos Estados Unidos, o Real Madrid estará hospedado no Four Seasons, em Miami, e treinará no The Gardens North County District Park. Os espanhóis estreiam no Mundial de Clubes diante do Al-Hilal, no dia 18 de junho.

