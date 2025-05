Possível reforço do Real Madrid tem negociação travada

O Real Madrid deve retomar nos próximos dias as negociações com o Benfica pela contratação do lateral Carreras. O clube espanhol decidiu aguardar a final da Taça de Portugal, marcada para este domingo (25), entre Benfica e Sporting, antes de avançar nas conversas. A prioridade, segundo fontes ligadas à diretoria merengue, é respeitar o foco esportivo do time português.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Internamente, o Real Madrid já tem tudo acertado com Carreras. O jogador quer retornar ao clube merengue e facilitou ao máximo as tratativas, abrindo mão de exigências salariais ou condições financeiras mais rigorosas. Do lado do atleta, o acerto é total - falta agora convencer o Benfica.

continua após a publicidade

Carreras em ação pelo Benfica (Foto: Reprodução)

A principal pendência está no valor da negociação. A cláusula contratual de Carreras é de 50 milhões de euros, mas o Real Madrid não pretende pagar esse preço. O clube trabalha com uma estimativa de que o negócio possa ser fechado por cerca de 30 milhões de euros. No entanto, existe um obstáculo: o Manchester United tem uma opção de recompra avaliada em 18 milhões de euros e poderia agir nos bastidores - não como plano principal, mas como um possível intermediário. A relação entre Benfica e United, no entanto, é boa, o que pode facilitar um eventual acerto entre os times.

➡️Camisa 10 do Manchester City fica de fora de partida e pode deixar o clube

Sporting vence o clássico e conquista a Taça de Portugal

Enquanto a diretoria do Real Madrid aguardava, o Sporting virou sobre o Benfica na prorrogação e venceu por 3 a 1, levantando a Taça de Portugal no Estádio Nacional do Jamor. O Benfica chegou a abrir o placar com Kökçü, mas viu Gyökeres empatar nos acréscimos, levando o jogo à prorrogação. No tempo extra, Harder e Trincão garantiram a virada e o título. Com a vitória, o Sporting conquista o doblete doméstico, algo que não ocorria desde a temporada 2001/02. O Benfica, por outro lado, termina a temporada sem títulos.

continua após a publicidade

Agora, com o calendário encerrado para o Benfica, o Real Madrid deve agendar uma reunião definitiva nesta semana para tentar concluir a contratação de Carreras. A expectativa é fechar a negociação a tempo de inscrevê-lo para o Mundial de Clubes. A operação não é simples, mas há otimismo entre os dirigentes merengues.

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.