Na tarde desta quarta-feira, a Fifa disponibilizou a lista de inscritos todas as 32 equipes classificadas para o Mundial de Clubes, que começa no sábado (14). Integrante do Grupo G do torneio, a Juventus terá 35 atletas disponíveis para as partidas da fase de grupos, com dois brasileiros no elenco.

Elenco da Juventus para o Mundial de Clubes

Goleiros: Carlo Pisonglio, Michele Di Gregorio, Giovanni Daffara e Giovani Gabriele Garofani

Defensores: Alberto Costa, Bremer, Federico Gatti, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu, Daniele Rugani, Andrea Cambiasso, Nicolo Savona, Jakob Rouhi e Javier Gil Puche

Meias: Manuel Locatelli, Koopmeiners, Weston McKennie, Vasilijie Adzic, Filip Kostić, Khephren Thuram, Douglas Luiz, Augusto Owusu e Stefano Turco

Atacantes: Francisco Conceição, Dušan Vlahović, Kenan Yildiz, Nico González, Milik, Kolo Muani, Timothy Weah, Lorenzo Anghelé, Alessandro Pietrelli, Samuel Mbangula, Nicolo Cudrig e Tommaso Mancini

Kalulu foi comprado pela Juventus e vai disputar o Mundial de Clubes (Foto: Reprodução / X)

O grande reforços no elenco da Juventus é Pierre Kalulu. O zagueiro de 25 anos já estava no clube e atuou por empréstimo no time de Turim por uma temporada. No início do mês, a Juventus realizou a compra do atleta em definitivo por 14,3 milhões de euros (R$ 90,9 milhões) pagos ao Milan.

A participação do zagueiro no Mundial foi confirmada com a negociação. Agora, o contrato de Kalulu com a Juventus é válido até o meio de 2029. Nenhuma outra contratação foi fechada pelo time italiano para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa e o elenco base da temporada 2024-25 foi mantido.

Igor Tudor em treino da Juventus (Foto: Reprodução/Instagram/@igortudor.mr)

Depois de um início de temporada instável, a Juventus demitiu o treinador Thiago Motta em março. Igor Tudor assumiu o comando interinamente e conseguiu levar a Juventus à quarta colocação na Serie A e a uma vaga na próxima Champions League. Tudor foi confirmado como treinador da Juventus na próxima temporada e vai iniciar um novo ciclo à frente da equipe italiana no Mundial de Clubes.

No Grupo G do Mundial, a Juventus deve duelar com o Manchester City pela liderança da chave em busca de uma vaga nas oitavas de final do torneio. Os dois classificados para a fase de mata-mata podem ter o Real Madrid como adversário.