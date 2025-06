Cruzeiro contrata português ex-Benfica para ser gerente de scouting

O Cruzeiro contratou o português Joaquim Pinto, de 43 anos, ex-Benfica, para ser o gerente de Scouting e Mercado. De 2009 a 2024, o profissional ocupou diferentes funções no clube português e, por último, era responsável pela observação de talentos na América do Sul, com foco em Brasil e Argentina. Joaquim Pinto também tem passagem recente pelo Spartak Moscou, da Rússia.

Animado com o novo desafio no futebol brasileiro, Joaquim Pinto comentou sobre sua afinidade com o país e a oportunidade de trabalhar no Cruzeiro:

- A minha satisfação é enorme de poder estar em um clube com a dimensão e o prestígio do Cruzeiro. Já tinha essa ambição de trabalhar no Brasil há bastante anos, uma vez que sou apaixonado pela cultura e pelo povo brasileiro. Inclusive, minha esposa é brasileira. Profissionalmente, sempre foi um desejo estar aqui – afirmou o português, em entrevista divulgada pelo site do clube celeste.

Joaquim Pinto também destacou a grandeza do Cruzeiro e sua percepção sobre o clube, tanto no passado quanto agora:

- Será uma oportunidade que encaro com muita responsabilidade, algo que exige uma aptidão e uma capacidade de elite. Já me sinto integrado com aquilo que é o projeto do Cruzeiro, um projeto muito ambicioso de um clube que está com a capacidade de se reorganizar e reerguer novamente. Eu me lembro de, quando criança, acompanhando o futebol brasileiro, sempre via o Cruzeiro como uma referência internacional – afirmou.

Conheça a carreira de Joaquim Pinto, contratado pelo Cruzeiro

Com formações acadêmicas em Scouting, Alto Rendimento Esportivo, Coaching Desportivo, além de curso de treinador, Joaquim Pinto tem uma trajetória de mais de 20 anos em clubes de futebol. Trabalhou como técnico em categorias de base dos clubes portugueses Vilanovense, Coimbrões, Salgueiros, onde também foi coordenador técnico, e Feirense. Ele exerceu também a função de analista de desempenho no Clube Desportivo Operário.

A partir de 2009, Joaquim se transferiu para o Benfica como membro da equipe de prospecção de atletas. Em seguida, foi coordenador da área. Em 2019, passou a ser Senior Scout do clube. Em novembro de 2024, o profissional se transferiu para o Spartak Moscou, para ocupar, interinamente, o cargo de executivo de futebol e, depois, a chefia de scouting.