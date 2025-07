Premiação do Mundial é maior que a da Champions? Compare os valores

A final entre Chelsea e PSG, neste domingo (13), fecha a primeira edição do novo Mundial de Clubes, que também inaugura uma nova era financeira. Com prêmios generosos e formato curto, o torneio organizado pela Fifa já rivaliza — e até supera — a tradicional Champions League em termos de premiação por jogo.

Mas, afinal, qual competição paga mais?

🏆 O novo Mundial em números

A Fifa reservou US$ 1 bilhão (R$ 5,5 bilhões) para premiar os 32 participantes do Mundial. A divisão considera dois fatores:

🔹 Cotas fixas por continente

• Europa: até US$ 38,19 milhões

• América do Sul: US$ 15,21 milhões

• Ásia, África e América do Norte: US$ 9,55 milhões

• Oceania: US$ 3,58 milhões

🔹 Bônus por desempenho

• Vitória na fase de grupos: US$ 2 mi

• Oitavas: US$ 7,5 mi

• Quartas: US$ 13,125 mi

• Semi: US$ 21 mi

• Vice: US$ 30 mi

• Campeão: US$ 40 mi

O campeão deve encerrar o torneio com até US$ 115 milhões em prêmios. Detalhe: jogando apenas 7 partidas.

🌍 E a Champions?

A UEFA distribuiu € 2,45 bilhões entre os 36 clubes participantes da Champions 2024/25, com um modelo de premiação dividido em três partes:

🔹 Equal shares – starting fee (27,5%)

Cada um dos 36 clubes da fase de liga recebeu uma cota fixa de € 18,6 milhões.

🔹 Performance-based (37,5%)

Vitórias renderam € 2,1 mi, empates € 700 mil. No mata-mata, cada classificação valia um bônus milionário. A vitória na final valeu € 25 milhões para o PSG.

🔹 Value pillar (35%)

Distribuído com base no coeficiente dos clubes e no mercado de TV de cada país. Essa parte é mais difícil de calcular, mas pode elevar significativamente o valor total recebido.

Somando tudo, o campeão da Champions pode faturar até € 130 milhões — mas jogando até 17 partidas ao longo de 8 meses.

⚖️ Vale mais, mas pesa menos?

Enquanto a Champions é uma maratona, o Mundial virou uma corrida milionária de curta duração. Em média, o campeão mundial fatura US$ 16,4 milhões por jogo, o dobro da média da Champions.

O novo formato da Fifa deixa claro: o futebol de elite virou também uma disputa de modelos de negócio.

