A final do Mundial de Clubes acontece neste domingo (13) no MetLife Stadium, em Nova Jersey. PSG e Chelsea vão decidir quem fica com o título da primeira edição da nova competição da Fifa. Segundo o The Athletic, a final do Mundial de Clubes terá a presença de Donald Trump.

continua após a publicidade

Ainda segundo o jornal, fontes próximas ao presidente dos Estados Unidos disseram que Trump deve participar da apresentação do troféu ou da entrega do prêmio do Mundial de Clubes. A ida do presidente norte-americano ao estádio na final é esperada, tendo em vista seu envolvimento com o torneio ao longo dos últimos meses. Até o momento, Trump não esteve presente em nenhuma das 62 partidas do campeonato da Fifa e uma aparição na final seria marcante.

➡️ Fifa define arbitragem para a final do Mundial entre Chelsea e PSG

Donald Trump e Gianni Infantino com o troféu do Mundial de Clubes (Foto: Jim Watson/AFP)

Donald Trump participou de algumas reuniões com o comitê de segurança criado para o campeonato e encontrou com Gianni Infantino, presidente da Fifa, em diversas ocasiões. O troféu do Mundial de Clubes também ficou exposto no salão oval da Casa Branca por diversos dias.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A aparição mais recente de Trump relacionada ao Mundial de Clubes aconteceu no dia 18 de junho, quando parte do time da Juventus visitou a Casa Branca. Na ocasião, o presidente dos Estados Unidos falou sobre o conflito entre Irã e Israel na presença dos atletas e do treinador Igor Tudor, que serviram como plano de fundo durante seu discurso.

continua após a publicidade

Trump e Fifa se aproximam antes da Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026, que será disputada no Canadá, no México e nos Estados Unidos, tem estreitado os laços entre Gianni Infantino, presidente da Fifa, e Donald Trump. O Mundial de Clubes serviu como um teste para a competição de seleções do próximo ano.

Para além dos encontros formais, Infantino e Trump aparentam ter uma boa relação, que tem se fortalecido nos últimos meses. Os dois mandatários trocam elogios públicos de forma recorrente. Nesta semana, Infantino fez mais um anúncio envolvendo Donald Trump.

A Fifa abriu um escritório de representação na Trump Tower, em Nova York. O evento do anúncio teve a participação de Ronaldo, Eric Trump, filho do presidente norte-americano e de Gianni Infantino. O troféu do Mundial de Clubes também foi exibido no edifício e Infantino celebrou a presença da Fifa de forma massiva nos Estados Unidos.

Gianni Infantino, Eric Trump e Ronaldo com o troféu do Mundial de Clubes (Foto: Reprodução / Fifa)

— Estamos abrindo um escritório da FIFA aqui na Trump Tower. Obrigado, Eric, obrigado a todos. Obrigado, claro, também ao Presidente Trump, que é um grande fã de futebol, (junto com) toda a família. (É) fato que recebemos um grande apoio do governo e do Presidente, com a Força-Tarefa da Casa Branca, para a Copa do Mundo de Clubes da Fifa e para a Copa do Mundo da Fifa no ano que vem — disse Infantino.