Temporada do Real Madrid se inicia com dúvidas; entenda

Após ser goleado pelo PSG na semifinal do Mundial de Clubes, o Real Madrid iniciou a temporada 2025/26 com um gosto amargo. A eliminação escancarou lacunas no elenco e levantou questionamentos importantes: qual será o futuro de Rodrygo? Como Endrick se encaixará após o destaque de Gonzalo García?

O torneio do Mundial de Clubes revelou novas tramas que o Real Madrid precisa lidar para a temporada 2025/26. Muitas pontas soltas estão sendo resolvida, porém, outras estão surgindo. O setor defensivo e ofensivo vem passando por diversas mudanças, já que Huijsen e Gonzalo García se tornaram gratas surpresas, botando em cheque jogadores como: Endrick, Rodrygo, Asencio e Rüdiger.

Novas ideias de Xabi Alonso ainda é uma questão

A era Xabi Alonso começou oficialmente no Real Madrid. O novo técnico deixou uma boa impressão, adotando novas táticas e estabelecendo novas formações. No formato 3-4-3, o treinador conseguiu tirar o melhor de Tchouaméni, que vinha cercado de dúvidas após uma temporada abaixo. Entretanto, devido à expulsão de Huijsen contra o Borussia Dortmund, o treinador teve que voltar para o 4-3-3, e seu conto de fadas, de um time que até então estava invicto, veio abaixo com uma sonora goleada por 4 a 0, sofrida pelo PSG.

Setor defensivo pode se tornar uma dor de cabeça

Destaques na temporada passada, Rüdiger e Asencio foram os grandes vilões do Real Madrid na eliminação contra o PSG. O jovem jogador da base merengue, falhou em praticamente todos os jogos que disputou no torneio, deixando a dúvida se a sua titularidade é válida ou não. Com a volta de Militão, uma questão madrilenha é resolvida: agora a equipe tem uma gama de zagueiros a serem usados. Rüdiger, Militão, Asencio, Huijsen, além de Tchouaméni, que tem brilhado na posição, estariam disponíveis. Para além, David Alaba também tem retornará em breve.

Raúl Asencio lamenta expulsão em jogo do Real Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)

Porém, nem tudo estaria indo bem, já que, mesmo com os jogadores, a defesa do Real Madrid ainda é uma incógnita. Com a baixa performance de Rüdiger e Asencio no torneio, o clube merengue ainda estaria ativo no mercado em busca de zagueiro, e Konaté, do Liverpool, seria o principal alvo. A negociação seria difícil; apesar de existir um desejo mútuo entre o jogador e do time, o francês ainda tem um ano de contrato restante.

Nas laterais, Fran García se tornou uma boa surpresa, já que fez ótimas partidas sob o comando de Xabi Alonso. Entretanto, antes mesmo do Mundial de Clubes, o Real Madrid já tinha negociações com o Benfica sobre Álvaro Carreras, que deve ser retomada após a eliminação. No outro lado, Trent Alexander-Arnold sofrerá concorrências de Dani Carvajal, que está voltando de lesão.

Meio-campo do Real Madrid também há dúvidas

O meio-campo era um dos setores em que o clube planejava reforçar. A aposentadoria de Toni Kroos deixou uma lacuna que, até então, não foi preenchida. Para além, Luka Modrić, lendário jogador do Real Madrid, se despediu do clube. Com a saída dos ídolos, o setor sofre uma reformulação.

Franco Mastantuono é a grande aposta da equipe madrilenha para a posição. O jovem argentino chega com muitas expectativas, seja da mídia, torcedores, diretoria e Xabi Alonso. Além do jogador, Arda Güler também tem impressionado com suas atuações no Mundial, e por suas performances, o Real Madrid estuda se vale a pena investir em outro meio-campista ou não.

A grande incógnita: o ataque do Real Madrid

O setor ofensivo é o grande X da questão para o clube madrilenho. A dupla Vini Jr e Mbappé, apesar de apresentarem números, não tem correspondido as expectativas. Rodrygo, o atacante que fecharia o trio de ataque galático, não tem impressionado Xabi Alonso, começando no banco e pouco entrando nas partidas do Mundial. O jogador também não foi bem na temporada passada, e o seu futuro é uma dúvida no Real Madrid.

Segundo fontes da imprensa espanhola, o Real Madrid estaria disposto a ouvir propostas a partir de 70 milhões de euros. O Arsenal aparece como principal interessado, mas Bayern de Munique e Liverpool também monitoram a situação. Pessoas próximas a Rodrygo indicam que ele ainda não tomou uma decisão, mas já admite discutir uma possível saída, desde que possa escolher o destino. A tendência é que ele tenha uma conversa direta com Xabi Alonso ainda em julho para definir seu futuro.

Rodrygo durante aquecimento do Real Madrid na estreia do Mundial de Clubes (Foto: Megan Briggs/AFP

Os jovens também vem dando dor de cabeça para Xabi Alonso. Desta vez, um talismã surge na "La Fábrica": Gonzalo Gárcia. O atacante se tornou uma surpresa positiva, se sagrando como o artilheiro do Real Madrid no Mundial de Clubes. Com a ascensão do atacante, o Real Madrid, que buscava um atacante reserva para a temporada, acha um perfeito para a posição em sua própria base.

Porém, com a euforia, também surge a pergunta: como fica Endrick? O brasileiro não vinha sendo muito utilizado por Ancelotti na temporada passada, mas com as raras oportunidades que recebia, ia bem. Na atual, o jogador se recupera de uma lesão, entretanto, com a ascensão de Gonzalo García, o futuro do atacante também vira uma incógnita.

Disputa com La Liga e indefinições

Fora das quatro linhas, o clube segue em disputa com a La Liga por conta do calendário. A estreia contra o Osasuna, marcada para 19 de agosto, preocupa a diretoria, que alega não haver tempo hábil de recuperação após o Mundial. Pelo acordo coletivo, seriam necessárias três semanas de férias e outras três de pré-temporada. A liga espanhola, no entanto, só garantiu as primeiras.

O Real espera que a AFE (Associação de Jogadores) pressione por um adiamento da rodada. Atlético de Madrid, que também disputou o Mundial, já manifestou apoio à alteração. Ainda assim, Javier Tebas mantém posição contrária, em mais um capítulo de desgaste entre o dirigente e o clube merengue.

A reformulação segue em andamento, e os próximos dias serão decisivos para as definições no elenco. Resta saber se haverá novas saídas - como a de Lucas Vázquez, ainda não anunciada oficialmente - ou se outras oportunidades surgirão no mercado.

