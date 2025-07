Chelsea x PSG: veja a seleção dos jogadores mais valiosos na final do Mundial

Chelsea e PSG se encontram na primeira final do novo formato do Mundial de Clubes. Além de realizarem uma decisão histórica, os times reúnem alguns dos jogadores mais valiosos do futebol atual. Juntos, os valores dos elencos passam dos R$ 15 bilhões, o que evidencia o alto investimento dos clubes europeus nos últimos anos.

Diante esse cenário, o Lance!Biz montou uma seleção dos jogadores mais caros que estarão presentes no duelo baseado no valor de mercado do Transfermarkt, portal especializado em finança nos esportes. A formação utilizada foi o 4-3-3:

Goleiro: Gianluigi Donnarumma (PSG) - 40 milhões de euros

Lateral-direito: Hakimi (PSG) - 80 milhões de euros

Zagueiro 1: Levi Cowill (Chelsea) - 55 milhões de euros

Zagueiro 2: Wiliam Pacho (PSG) - 65 milhões de euros

Lateral-esquerdo: Nuno Mendes (PSG) - 70 milhões de euros

Volante: Moisés Caicedo (Chelsea) - 90 milhões de euros

Meia 1: Vitinha (PSG) - 80 milhões de euros

Meia 2: Cole Palmer (Chelsea) - 120 milhões de euros

Ponta esquerda: Khvicha Kvaratskhelia (PSG) - 90 milhões de euros

Ponta direita: Ousmane Dembélé (PSG) - 90 milhões de euros

Centroavante: João Pedro (Chelsea) - 50 milhões de euros

Valor total da seleção: 830 milhões de euros (R$ 5,4 bilhões)

Cole Palmer é o jogador mais valioso da final do Mundial de Clubes entre PSG e Chelsea (Foto: Ben Stansall / AFP)

Tudo sobre o jogo entre Chelsea e PSG, pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea x PSG

Final - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: domingo, 13 de julho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube), Globoplay (streaming) e DAZN (streaming)

🕴️ Arbitragem: Alireza Faghani-AUS (árbitro); Anton Shchetinin-AUS e Ashley Beecham-AUS (auxiliares); Facundo Tello_ARG (quarto árbitro)

📺 VAR: Bastian Dankert-ALE (VAR 1) e Tatiana Guzman-NIC (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🦁 Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo (Andrey Santos); Pedro Neto, Cole Palmer, Christopher Nkunku; João Pedro.

❓ Dúvida: Moisés Caicedo (lesão no tornozelo sofrida).

🔵🔴 PSG (Técnico: Luis Enrique)

Gianluigi Donnarumma; Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia.

❌ Desfalques: Willian Pacho e Lucas Hernández (suspensos).