Está definida a aguardada final do Mundial de Clubes: Chelsea x PSG. Jornalistas da redação do Lance!, então, foram desafiados a tentar prever o resultado do jogo deste domingo (13). Tratado como grande favorito, o atual campeão da Champions League recebeu a maioria esmagadora dos votos. Veja o nosso "palpitômetro" no vídeo abaixo.

🟦 Total dos palpites - Chelsea 2 x 12 Paris Saint-Germain 🟥

Bernardo Pinho: Chelsea 2 x 0 PSG 🟦

Breno Prata: Chelsea 1 x 3 PSG 🟥

Emive Ferreira: Chelsea 0 x 4 PSG 🟥

Fernanda Gondim: Chelsea 1 x 4 PSG 🟥

Gustavo Loio: Chelsea 0 x 4 PSG 🟥

Lucas Bayer: Chelsea 1 x 3 PSG 🟥

Lucas Borges: Chelsea 0 x 6 PSG 🟥

Marcio Dolzan: Chelsea 1 x 2 PSG 🟥

Pedro Brandão: Chelsea 2 x 3 PSG 🟥

Pedro Cardoso: Chelsea 1 x 4 PSG 🟥

Pedro Cobalea: Chelsea 0 x 2 PSG 🟥

Pedro Ernesto: Chelsea 1 x 0 PSG 🟦

Rodrigo Mendes: Chelsea 0 x 3 PSG 🟥

Wil Spiler: Chelsea 0 x 3 PSG 🟥

Os europeus se enfrentam no MetLife Stadium, em Nova Jérsei (EUA), às 16h (de Brasília) deste domingo (13). Campeão da Conference League e classificado para a próxima temporada da Champions League, o Chelsea busca o segundo troféu do ano. O PSG, por sua vez, quer lotar a prateleira. Em 2024/25, os franceses já ergueram as taças da Ligue 1, da Copa da França e da Champions.

Campanhas de Chelsea e PSG no Mundial de Clubes

Chelsea: "convidado" no Brasileirão

A campanha dos Blues foi especialmente marcante para os times brasileiros. Afinal, o Chelsea enfrentou três dos quatro representantes do Brasileirão presentes no Mundial de Clubes: Flamengo, Palmeiras e Fluminense. Foi o Rubro-Negro, inclusive, o único a bater os ingleses no torneio intercontinental. Na segunda rodada, a equipe de Filipe Luís superou a de Enzo Maresca de virada, por 3 a 1. Os outros dois duelos da fase de grupos foram vencidos pelos londrinos: 2 a 0 contra o Los Angeles FC e 3 a 0 diante do Espérance, da Tunísia.

Apesar de ter passado na segunda posição do Grupo D, o Chelsea se livrou de enfrentar o temido Bayern de Munique nas oitavas de final. O adversário foi o Benfica, que tomou 4 a 1 dos Blues. O resultado, no entanto, foi conquistado apenas na prorrogação. Depois, veio a sequência "à la Copa do Brasil" para os ingleses. Primeiro, superou o Palmeiras por 2 a 1. Posteriormente, aplicou 2 a 0 no Fluminense.

João Pedro comemora gol do Chelsea contra o Fluminense (Foto: Timothy A. Clary / AFP)

PSG: só perdeu para o Botafogo

O Paris Saint-Germain continuou o mesmo da temporada no Mundial: atropelando todo mundo. A exceção? O Botafogo. Depois de aplicar 4 a 0 no Atlético de Madri, o clube francês perdeu por 1 a 0 para o Alvinegro. O gol heroico de Igor Jesus foi o único sofrido pelos parisienses no torneio intercontinental. Na terceira partida da fase de grupos, vitória por 2 a 0 sobre o Seattle Sounders e liderança do Grupo B assegurada.

No mata-mata, sem chances para os adversários. No reencontro com Messi, 4 a 1 para o PSG contra o Inter Miami. Depois, 2 a 0 contra o Bayern de Munique. A semifinal colocou a equipe de Luis Enrique frente a frente com o gigante Real Madrid, marcando o primeiro enfrentamento de Mbappé com seu ex-clube. O atacante, porém, pouco viu a cor da bola. Mais um atropelo do Paris Saint-Germain: 4 a 0, um gol a menos que na goleada por 5 a 0 contra a Inter de Milão na final da Champions. E na decisão do Mundial de Clube: será que vem outro amasso?